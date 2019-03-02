هواتف الجيل الخامس نجوم «المؤتمر العالمي للجوال»

المصدر: دبي- سيد صالح

لأن الجيل الخامس من شبكات الاتصالات هو الوجه الجديد القادم بقوة في عالم تقنية الاتصالات والمعلومات بكافة أجهزته وأدواته، خاصةً الهواتف الذكية.

وهو فرس الرهان الحقيقي لشركات الاتصالات وصناعة الهواتف على حد سواء، كان من الطبيعي أن يكون هو كلمة السر في المؤتمر العالمي للجوال 2019 «MWC 2019»، والذي اختتمت فعالياته في مدينة برشلونة الأسبانية أول أمس الخميس.

كان الجيل الخامس فعلياً هو نجم الحفل في مؤتمر برشلونة، حيث عمدت غالبية كبريات شركات إنتاج الهواتف المتحركة العالمية التي شاركت في المؤتمر إلى عرض أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية التي تعمل باستخدام تقنية الجيل الخامس.

ونستعرض فيما يلي أبرز الإصدارات الحديثة من هواتف الجيل الخامس التي كشف منتجوها النقاب عنها للمرة الأولى في «MWC 2019»:

«هواوي ميت إكس»:

يعد «هواوي ميت إكس» من أبرز هواتف الجيل الخامس في مؤتمر برشلونة. ولعل السبب في ذلك يُعزَى إلى كونه باكورة إنتاج الشركة الصينية العملاقة «هواوي» من هواتف الجيل الخامس، وكذلك من الهواتف القابلة للطي. يبلغ حجم شاشة «هواوي ميت إكس» قبل الطي 8 بوصات، ثم عند طيه يتحول إلى هاتف مكون من جانبين، بحيث يبلغ حجم شاشة الأول 4.6 بوصات، فيما يبلغ حجم شاشة الثاني 6.6 بوصات.

وتم تزويد الهاتف الجديد بمُعَالج «كيرين 980». وتبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي «RAM» في «هواوي ميت إكس» 8 غيغابايت، فيما تبلغ سعة التخزين بالهاتف 512 غيغابايت. فيما تبلغ قدرة بطارية الهاتف الجديد 4.500 أمبير.

ومن المقرر أن يبلغ سعر «هواوي ميت إكس» 2.600 دولار، ومن المنتظر طرحه بدءاً من منتصف العام الجاري في عدد غير محدد من الأسواق. وثمة تكهنات بأنه لَن يُطرَح في أي أسواق أخرى خارج الصين.

«إل جي في50 ثين كيو»

أدلت «إل جي» الكورية بدلوها في مؤتمر برشلونة بأحدث منتجاتها من هواتف الجيل الخامس، وهو «في50 ثين كيو». يبلغ حجم شاشة الهاتف الجديد 6.4 بوصات. يعتمد «في50 ثين كيو» على مُعَالِج «كوالكم سنابدراجون 855»، من إنتاج شركة «كوالكم» الأميركية الرائدة عالمياً في تصنيع مُعَالِجَات الهواتف الذكية.

وتبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي في الهاتف «في50 ثين كيو» 6 غيغابايت، فيما تبلغ سعة التخزين بالهاتف 128 غيغابايت. وتكفي بطارية قدرتها 4.000 أمبير لتزويد «في50 ثين كيو» بشحن يضمن له العمل على مدار يوم كامل.

الهاتف الجديد مزود بخصائص أمان متقدمة كالتعرف على بصمة الوجه وعروق اليد. من المنتظر طرح «في50 ثين كيو» في الأسواق بدءاً من مايو المقبل. ولم تفصح «إل جي» بعد عن سعره.

«سامسونغ غالاكسي فولد»

كشفت «سامسونغ» عن «غالاكسي فولد»، أحدث انتاجاتها من هواتف الجيل الخامس، قبيل بدء فعاليات مؤتمر برشلونة بأيام قليلة، إلا أن أول ظهور علني له كان خلال المؤتمر. يتمتع «غالاكسي فولد» بقابلية الطي، ويتحول عند طيه إلى جزأين، حيث يبلغ حجم شاشة الأول 4.6 بوصات، فيما يبلغ حجم شاشة الثاني 7.3 بوصات.

ويشترك «غالاكسي فولد» مع «في50 ثين كيو» في المُعَالِج «كوالكم سنابدراجون 855»، إلا أنه يتميز عنه، وربما عن أي هاتف آخر من هواتف الجيل الخامس بسعة عملاقة في ذاكرة الوصول العشوائي، حيث تبلغ 12 غيغابايت. كما يشترك «غالاكسي فولد» مع «هواوي ميت إكس» في نفس سعة التخزين العملاقة المتوفرة بالهاتف.

والتي تبلغ 512 غيغابايت. الهاتف الجديد مزود ببطاريتين تمنحانه معاً قدرة تبلغ 4.380 أمبير. وأعلنت «سامسونغ» أن سعر «غالاكسي فولد»، سيبلغ 1980 دولاراً، كما أعلنت عن موعد طرحه بالأسواق، وهو 26 ابريل المقبل، إلا أنها لم تُفصِح عن الأسواق التي سَيُطرَح بها.

«شاومي 5 جي مي ميكس3»

طرحت «شاومي» الصينية هاتفها «مي ميكس3» العام الماضي، إلا أنها أرادت العام الجاري تطوير إمكانياته، فزودته بتقنية الجيل الخامس، فصار «5 جي مي ميكس3»، وطرحته للمرة الأولى في برشلونة. يبلغ حجم الشاشة في «5 جي مي ميكس3» 4.6 بوصات، ويعمل باستخدام المُعَالِج «كوالكم سنابدراجون 855».

وتبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي في الهاتف الجديد 6 غيغابايت. وتبلغ سعة التخزين بالهاتف 128 غيغابايت. وتصل قوة بطارية «5 جي مي ميكس3» إلى 3800 أمبير.

ويُعد «5 جي مي ميكس3» من أرخص هواتف الجيل الخامس، حيث لا يتجاوز سعره 680 دولاراً. وأفادت «شاومي» مؤخراً بأنها ستطرح «5 جي مي ميكس3» اعتباراً من مايو المقبل في عددٍ من الأسواق الأوروبية، شريطة جاهزية الشبكات.

«زد تي إي أكسون 10 برو 5 جي»

طرحت «زد تي إي» الصينية هاتفها المتصل بتقنية الجيل الخامس «أكسون 10 برو 5 جي» في برشلونة. يحتوي الهاتف الجديد على شاشة يبلغ حجمها 6.7 بوصات. «أكسون 10 برو 5 جي» مزود أيضاً بالمُعَالِج «كوالكم سنابدراجون 855»، وتبلغ السعة في ذاكرة الوصول العشوائي لديه 6 غيغابايت، بينما تبلغ سعة التخزين بالهاتف 128 غيغابايت.

وتكفي قدرة تبلغ4000 أمبير لشحن الهاتف «أكسون 10 برو 5 جي». لم تُفصِح «زد تي ئي» بعد عن سعر «أكسون 10 برو 5 جي»، فيما أعلنت أنها ستطرحه في وقتٍ لاحق من العام الجاري داخل الصين وأوروبا، ومن غير المحتمل أن يُطرَح بالولايات المتحدة الأمريكية.