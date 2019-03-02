«إتش تي سي» تطلق أول موزع يدعم 5G

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة «إتش تي سي» HTC عن ابتكارها الأحدث HTC 5G Hub، الموزع المتنقل الأول من نوعه الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G ليوفر للمستهلكين الاتصال الأسرع على الإطلاق بشبكة الإنترنت. وتتيح شاشة «الراوتر» عالية الدقة التي تعمل باللمس بقياس 5 بوصات سهولة في الاستخدام وصورة بصرية عالية الجودة.

وتم تزويد الجهاز ببطارية طويلة الأمد ومعالج سنابدراغون 855. كما يمكن للشركات توصيل حتى 20 جهازاً بشكل آمن كلياً على شبكة مشفرة عالية السرعة أو تهيئة شبكة افتراضية خاصة تابعة لها. وفي ظل النمو الذي يشهده قطاع الأعمال، يمكن توسعة مدى شبكة الجيل الخامس بسهولة عبر منفذ «جيجابت إيثرنت» المدمج.