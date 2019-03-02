تقنيات «الجيل الخامس» تعيد تشكيل المدن والشركات

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

قال خبراء تقنية وشبكات إن تقنيات الجيل الخامس سوف تمهد الطريق لمجموعة غير مسبوقة من الابتكارات لدرجة أنها ستعيد تشكيل المدن والشركات.

وذلك من خلال تمكين التحول الرقمي الحقيقي للأنظمة والخدمات، وتوفير بنية تحتية أقوى وأفضل للهاتف المحمول. وأضاف الخبراء إن تسريع خدمات الجيل الخامس لاتصالات البيانات الحالية بنسبة 10 أو حتى 100 مرة، سيتيح الحصول على المعلومات من الشبكة بصورة فورية وسيشجع ذلك موجة من الابتكار في التطبيقات والخدمات والوظائف التي تم تصميمها لتعمل على البنية التحتية الجديدة.

وقال رشيد العمري، خبير استراتيجي أول لحلول الأعمال لدى «في إم وير» إن الجيل الخامس سيغير قواعد اللعبة في قطاع الاتصالات في الإمارات نظراً لأنه سيتيح نقل كمية من البيانات تعادل 10 آلاف ضعف كمية البيانات التي يمكن نقلها عبر شبكات الجيل الرابع، إذ تصل السرعة القصوى لهذه الشبكة إلى 10 غيغابايت في الثانية.

ويمكن أن تسمح بتوصيل أجهزة أكثر بـ 100 مرة من عدد الأجهزة التي يمكن توصيلها مع شبكات الجيل الرابع كما أنها أكثر فعالية من شبكات الجيل الرابع، لذلك يمكن أن يتضاعف عمر بطارية تجهيزات إنترنت الأشياء المتصلة بهذه الشبكة بنسبة 10 مرات.

وأضاف: «فكّر مثلا في مكالمات الفيديو الجماعية ثلاثية الأبعاد وبث الفيديو المباشر ثلاثي الأبعاد من الأحداث المباشرة، وقدرة الجراحين على تنفيذ العمليات عن بُعد من خلال التحكم في الروبوتات ومشاهدة المريض في الواقع الافتراضي.

وستوفر شبكات الجيل الخامس عدداً لا يحصى من التطبيقات في الإمارات العربية المتحدة في كافة القطاعات، سواء القطاع الحكومي أو التعليم أو الرعاية الصحية أو التصنيع، كما ستساهم هذه الشبكات في دعم تطبيقات المدن الذكية.

من جانبه قال تبريز سيرف، المدير الإقليمي لشركة إف 5 نتوركس في المنطقة إن حكمة جديدة من الخدمات الجديدة تلوح في الأفق بفضل»الجيل الخامس«مثل السيارات ذاتية القيادة والجيل التالي من خدمات الرعاية الصحية وتطبيقات الواقع المعزز - سوف تتطلب شبكات أكثر سرعة ناهيك عن الخدمات الجديدة التي ستظهر في المستقبل، مما سينعكس في التغييرات التي ستشهدها شبكات الهاتف الجوال.

والتي لا بدّ أن توفّر سرعة أعلى في نقل البيانات أعلى ووقت استجابة أقل واستهلاك أفضل للطاقة سواء على الشبكة أو على الجهاز المتصل. وهذا المزيج من القدرات سيطلق العنان لخدمات تجارية جديدة قد تبصر النور قريباً.

وأضاف:ستبرز حالات متعددة من الاستخدامات والابتكارات المرتبطة بشبكات الجيل الخامس إلى الواجهة وبعض هذه الحالات هي في السيارات مع السيارات ذاتية القيادة، والواقع الافتراضي والمعزز والتي يمكن استخدامها للألعاب.