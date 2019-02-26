هواوي تكشف عن هاتف ذكي قابل للطي لشبكة الجيل الخامس

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت شركة هواوي خلال المؤتمر العالمي للأجهزة النقالة 2019 عن ما وصفته بأسرع هاتف ذكي قابل للطي لشبكة الجيل الخامس: HUAWEI Mate X .

وقالت الشركة في بيان صحفي : " يعكس هذا الطراز الجديد الروح الابتكارية لسلسلة هواتف HUAWEI Mate فيقدم مفصل جناح الصقر، ورقاقة الموديم متعدد الأنماط بالونج 5000 بتقنية 7 نانومتر. والميزة الجديدة في الهاتف الجديد حين يطوى يصبح هاتفاً ذكياً ضخماً بشاشة مقاسها 6.6 بوصة ، وعندما يفتح يتحول إلى جهاز لوحي نحيف بشاشة مقاسها 8 بوصات."

وبحسب البيان فان هذا التصميم متعدد المقاسات يحدث قفزة في الإنتاجية والتجارب الترفيهية على الأجهزة النقالة، ويمكن للمستخدم الانتقال بين الوضعين -الهاتف الذكي والجهاز اللوحي- بسلاسة فائقة.

وقال ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال المستهلكين في هواوي: "استطعنا الوصول إلى هذا التصميم المبتكر من الهاتفHUAWEI Mate X بفضل جهودنا في مجال البحث والتطوير، حيث يجمع الجهاز بين القدرة على الاتصال بشبكة الجيل الخامس وشاشة قابلة للطي ، ونظام مدعوم بالذكاء الاصطناعي وواجهة استخدام جديدة تماماً تقدم للمستهلكين تجربة استخدام غير مسبوقة".

وكما هو الحال مع كاميرات الهواتف الذكية من هواوي يأتي الهاتف الجديد مزودًا بأحدث كاميرات " لايكا " التي تدعم مزايا التصوير الأكثر تقدماً. فالتصميم القابل للطي يتيح لنظام الكاميرا العمل على الجهة الأمامية أو الخلفية، وعند طيّه يعرض الجهاز برنامجًا للعرض على الوجهين.

يعمل الهاتف HUAWEI Mate X ببصمة الإصبع مما يتيح للمستخدمين تشغيل الجهاز بلمسة واحدة . ولن يحتاج المستخدمون إلى ترقية للأجهزة للاستمرار في الاستمتاع بالاتصال عبر شبكات الجيل الخامس إذ تدعم شريحة سيم المزدوجة في الجهاز الجديد كلاً من شبكتي الجيل الخامس والرابع.

ويأتي هاتف HUAWEI Mate X ببطارية ضخمة بسعة 4500 ميللي أمبير بالإضافة إلى أن الهاتف مدعوم بتقنية الشحن السريع 55W HUAWEI SuperCharge لشحن الهاتف بسرعة عالية تصل الى 85% من سعة البطارية خلال 30 دقيقة ما يوفر الوقت على المستخدمين.