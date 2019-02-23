المخاوف الأمنية وتسريب البيانات يقلقان مسؤولي التقنية

المصدر: دبي - البيان

أشارت دراسة أجرتها شركة الدراسات والأبحاث «آي دي سي» بتفويض من شركة «سيتركس» إلى أن المخاوف الأمنية ومخاطر تسريب البيانات يشكلان مصدر القلق الرئيسي كبار مسؤولي تقنية المعلومات في منطقة الخليج، الأمر الذي يقيّد اعتماد الاستراتيجيات الذكية الخاصة ببيئات العمل.

وأكد أكثر من 60 % من كبار مسؤولي المعلومات الذين شملتهم الدراسة، أن شركاتهم قد بدأت بالفعل في تبني بيئات سطح المكتب الافتراضية، مما يؤكد الحاجة الملحة للشركات لاعتماد الحلول والسياسات الأمنية اللازمة.

وعلى الرغم من أن 79% من المؤسسات التي شملتها الدراسة أشارت إلى قيامها برصد سلوكيات الوصول إلى البيانات وتحليلها والمصادقة عليها، إلا أن 48% فقط من هذه الشركات تستخدم حلول اكتشاف التهديدات وتحليلها استناداً إلى سلوك المستخدم، وأن 29 بالمئة قد تبنت حلول التعلم الآلي والذكاء الافتراضي لفهم سلوك المستخدم.

وفي هذا الصدد، قالت ميغا كومار، مدير الأبحاث لقسم البرمجيات والتقنيات السحابية لدى «آي دي سي»: «تهدف بيئات العمل الذكية إلى توفير تجربة عمل سلسلة ومريحة. وتشير نتائجنا إلى أن المؤسسات في المنطقة تحتاج إلى دعم بيئات خارج أطر الحدود التقليدية، وتمتاز بالأمن وسهولة الوصول إلى البيانات والمعلومات. ومن خلال بناء استراتيجيات فعالة لبيئات العمل الذكية، ستتمكن المؤسسات من تقليص نفقاتها التشغيلية، وتوفير تجارب عمل متفوقة تساهم في تعزيز الإنتاجية وزيادة الإيرادات».

ولتحقيق النجاح في جهود التحول لاعتماد بيئات العمل الذكية، توصي «سيتركس» بضرورة وضع رؤية مؤسّسية، من حيث الثقافة وأنواع الموظفين للمساعدة في تحديد أنواع التقنيات التي سيكون لها دور حاسم في نجاح الاستراتيجية، وتضمين مشاركة وحدات الأعمال لجعل إدارة التغيير أقل تعقيداً، والاستفادة من التقنيات السحابية بفاعلية لتقليص الضغط على البنية التحتية الحالية وأعباء التطبيقات، بالإضافة إلى الاهتمام بتجربة المستخدم للتأكد من أن التقنيات المقدمة حديثاً توفر التجربة المناسبة للمستخدم النهائي وتحقق النتائج المرجوة.

من جهته، قال تاج الخياط، المدير الإقليمي لأنظمة «سيتركس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «لقد تغيّر المفهوم التقليدي لبيئات العمل، وباتت أكثر نشاطاً وحيويةً، بحيث يتعين على الأشخاص التكيف معها. ومع وجود مساحات عمل ذكية، يمكن للأشخاص والمؤسسات إطلاق العنان للابتكار وإشراك العملاء، وتحقيق الإنتاجية في أي وقت ومن أي مكان. وهذا ما تعمل عليه أنظمة «سيتركس» لمساعدة المؤسسات السعودية في سبيل بناء بيئات عمل مستقبلية تتيح للمؤسسات استخدام التقنية التي تحتاجها لدفع الأعمال قدماً».