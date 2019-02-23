«دو» تقدّم مجموعة مزايا حصرية مع هاتف غالاكسي S10

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة العديد من المزايا الحصرية لعملائها الذين سيشاركون في عملية الطلب المسبق على هاتف غالاكسي S10، أحدث ابتكارات سامسونغ في عالم الهواتف الذكية. وسيكون لعملاء «دو» الذين يشاركون في عملية الطلب المسبق على هاتف غالاكسي S10 خلال الفترة ابتداءً من اليوم وحتى تاريخ 2 مارس، الأولوية في الحصول على الهاتف بالإضافة إلى العديد من المزايا الحصرية عند وصول الهاتف إلى سوق الإمارات. وستمنح دو عملاءها الذين يطلبون الهاتف خلال الفترة المحددة بيانات مجانية إضافية تصل إلى 8 جيجابايت، وسماعات غالاكسي وساعات ذكية في إطار عرض خاص وفق مبدأ «من يأتي أولاً، تتم خدمته أولاً».

ويتميز هاتف غالاكسي S10 بأفضل شاشة عرض من سامسونغ حتى الآن، وهي أول شاشة عرض ديناميكية على مستوى القطاع. وباعتباره أول هاتف ذكي مزوّد بتقنية HDR10 +، تقدّم الشاشة محتوى رقمياً نابضاً بالحياة، وسيتمكن المستخدمون من خلال ميزة التحديد الديناميكي من رؤية نطاق أوسع للألوان والحصول على صورة واقعية ورائعة. إضافة إلى ذلك، تم اعتماد شاشة العرض الديناميكية الجديدة في الهاتف من قبل رابطة الهندسة الكهربائية والتقنيات الإلكترونية وتقنيات المعلومات VDE باعتبارها شاشة متطورة تقدم ألواناً مشرقة ونابضة مع نسبة تباين مميزة، وذلك لتمكين المستخدمين من الاستمتاع بمشاهدة ألوان سوداء أكثر عمقاً وبيضاء أكثر إشراقاً.