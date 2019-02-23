الذكاء الاصطناعي يدخل عالم التنس

المصدر: دبي- البيان

ابتكر باحثون من جامعة كوينزلاند التقنية ذكاء اصطناعياً بوسعه تحليل قرارات معينة لضربات اللاعبين، يتيح إمكانية التنبؤ بضربات الخصم اللاحقة، وهو ما يؤدي دوراً مهماً في الربح أو الخسارة.

ويصف الباحثون في بحثهم كيفية ابتكار الذكاء الاصطناعي النفسي الخاص برياضة التنس، وذلك عن طريق دمج العمليات العقلية التي يستخدمها اللاعبون البشريون لتوقع الضربات القادمة، بشبكة عصبية.

وأظهرت دراسات علم الأعصاب أن خبراء رياضة التنس يستخدمون عند التنبؤ من جانبهم بضربة الخصم التالية، أجزاء من دماغهم مرتبطة بالذكريات المتسلسلة المرتبطة بالتجارب، فضلاً عن الذكريات الدلالية المرتبطة بالمعرفة والمفاهيم. واستخدم الباحثون البيانات المرتبطة بنحو 8,780 ضربة صدها لاعبو تنس محترفون لتدريب الذكاء الاصطناعي المصمم لرياضة التنس واختباره والتحقق من نتائجه.