«إيست من نون» تقدّم بطارية شحن ذكية

المصدر: دبي - البيان

تم تزويد حزمة البطاريات «إيست من نون» بخصائص الشحن فائق السرعة، مثل تقنية كوالكم 3.0 للشحن السريع، مع دعم مدخل ومخرج موصلات USB، وهي متوافقة مع جميع أنواع الأجهزة الذكية، بما في ذلك الموبايلات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة و«نينتندو» وكاميرات الحركة وأجهزة تابلت وغيرها من الأدوات التقنية.

وبمجرد وصلها، تتعرف حزمة البطاريات إلى نوع الجهاز وتحدّد أفضل وأسرع طريقة لإعادة الشحن، مع خصائص الحماية من انقطاع التيار، الشحن الزائد، التفريغ والتيار الزائد. كما تتيح حزمة البطاريات للمستخدمين إمكانية إعادة شحن الهاتف بما يصل إلى ثلاث مرّات، مما يجعلها خياراً مثالياً للمهتمين دائماً بالبقاء على اتصال مع مواقع التواصل الاجتماعي.