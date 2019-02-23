كاميرا EOS RP تتيح عالماً من الإبداع

المصدر: دبي- البيان

تتميّز الكاميرا الجديدة EOS RP من «كانون» بتقنية الإطار الكامل ومن دون مرايا عاكسة، وهي موجّهة لهواة التصوير المتقدمين ممن يتطلعون إلى الارتقاء في هوايتهم إلى النظام EOS R الثوري.

وتُعتبر هذه الكاميرا مثالية أثناء السفر لتصوير المناظر الطبيعية والصور الشخصية ومقاطع الفيديو، وتُبشّر بإمكانيات كبيرة عبر إتاحتها جميع المزايا التي جاء بها نظام كانون الجديد EOS R، بما فيها أسرع تركيز بؤري تلقائي في العالم.

وتجمع الكاميرا الرقمية القابلة لتبديل العدسات، باعتبارها الأصغر والأخفّ إلى اليوم، التطبيق العملي وسهولة الاستخدام مع جودة صور رائعة. وتسمح الكاميرا للمصورين الفوتوغرافيين ومصوري الفيديو باستكشاف المجموعة الكاملة من عدسات كانون EF وEF-S، واستخدامها.