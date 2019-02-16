سامسونغ تطرح هاتف (Galaxy S10) في هذا التاريخ

المصدر: يونهاب

أعلنت شركة سامسونغ للإلكترونيات العملاقة الكورية الجنوبية أنها ستطلق هاتفها الذكي الجديد جالاكسي أس 10( Galaxy S10 ) في الثامن من مارس في الولايات المتحدة.

وافتتح موقع ويب التابع لشركة سامسونغ في الولايات المتحدة صفحة لطلبات الحجوزات المسبقة للهاتف المميز قبل فعالية طرحه المخطط لإقامتها يوم 20 من فبراير في سان فرانسيسكو.

وسيطرح جهاز جالاكسي اس 10 في السوق الكورية في يوم 8 مارس، في حين يمكن لأولئك الذين حجزوا مسبقًا، الحصول على الهاتف الذكي قبل أربعة أيام من الإطلاق الرسمي، وفقًا لشركات الاتصالات المتنقلة في البلاد.

ومن المتوقع أن تطلق الشركة هاتف جالاكسي أس 10 العادي و S10 مع شاشة أكبر و S10 Lite، وهو نموذج اقتصادي.

من المتوقع أن تأتي طلبات شراء هاتف جالاكسي اس 10 وأس 10 بلاس مع جالاكسي بودز(Galaxy Buds) وهي سماعات أذن لاسلكية من سامسونغ يمكن شحنها لاسلكيًا عن طريق وضع الجهاز على ظهر الهاتف الذكي الجديد، حسبما قال مسؤولو الصناعة.