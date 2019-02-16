«غوغل» تدفع إلى «أبل» 10 مليارات دولار .. والسبب !

المصدر: نيويورك - وكالات

دفعت غوغل ما يصل إلى 10 مليارات دولار لضمان خدمة بحث غوغل كمحرك بحث افتراضي في متصفح «سفاري» التابع لأبل، وواصلت غوغل الدفع لأبل على مدى السنوات الماضية ليكون «غوغل» هو محرك البحث الافتراضي في المتصفح «سفاري».

وتقوم «غوغل» بهذه الخطوة لضمان توجيه مستخدمي iOS إلى خدمات «غوغل»، فيما تستفيد «أبل» على الجانب الآخر من هذه الصفقة لأنها تستقطب عائدات ضخمة من البرمجيات الخاصة بها، وخاصة أن قسم الخدمات في الشركة مرشح ليكون واحداً من الأقسام المربحة.

فيما يرى بعض المحللين أن المبلغ ليس كبيراً فحسب، بل إنه لا يزال يتزايد نظراً لأن الأشخاص يبحثون أكثر على الأجهزة المحمولة، حيث إن التحميلات على متجر iTunes App Store وما تدفعه «غوغل» ليكون محرك البحث الخاص بها هو محرك البحث الافتراضي في نظام التشغيل التابع لأبل يمثل 51% من إجمالي إيرادات قسم الخدمات في «أبل» خلال 2018.