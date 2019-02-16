محوّل شبكي بسرعات تصل إلى 100 جيجابت

المصدر: دبي ـ البيان

وفّرت شركة «روكوس نتوركس»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «آريس» للاتصالات، المحّول الجديد ICX 7850 الذي يقدم حلاً شاملاً (من الحافة إلى المركز) لشبكات الشركات على مدار العقد القادم من الزمن.

ويوفر جهاز ICX 7850 القابل للرصف من «روكوس» تجميعاً عالي الكثافة للشبكات العاملة بسرعات 10، و25، و40، و50، و100 جيجابت، وذلك باستخدام كابلات الألياف الموجودة حالياً لدى العملاء، مما يجعله مناسباً للشبكات الكبيرة والآمنة للمؤسسات العاملة في القطاعين التعليمي والحكومي. كما يتيح تصميم «الدفع مقابل الاستخدام» لشبكات الشركات مواكبة التطورات الحاصلة في التقنيات اللاسلكية ـ مثل 802.11ax (واي فاي 6)، وإنترنت الأشياء، وتقنية LTE - لاستيعاب النمو المتواصل في الشبكات متعددة الجيجابت.