مجموعة فيديو MV88 + لإنشاء محتوى احترافي

المصدر: دبي ـ البيان

تضم مجموعة فيديو MV88+ من «شور» ميكروفون مكثّفاً ستيريو رقمياً يوفر لمبدعي المحتوى حلاً شاملاً لتسجيل الصوت بجودة عالية واحترافية أثناء التجوال.

كما تشمل المجموعة حاملاً ثلاثي القوائم ومشبك هاتف وحاملاً للتثبيت، بالإضافة إلى كابلات iOS وUSB-C تمثّل المستوى التالي من التوافق والاتصال. وتمّ تصميم هذه المجموعة للعاملين في مجال البث والمصورين وخبراء إنشاء المحتوى وخبراء تسجيل الصوت الميدانيين والموسيقيين الراغبين في تسجيل صوت غامر وغني عالي الجودة أينما كانوا، حيث تبرز مجموعة MV88+ المرونة المطلقة بما يتيح لك تحويل هاتفك الذكي إلى جهاز احترافي لتسجيل الصوت وتصوير مقاطع الفيديو. كما سيكون المستخدم قادراً من الاستفادة من إمكانات تطبيقات Shure MOTIV المجانية لتسجيل الفيديو والصوت.