جهاز عرض ضوئي ليزري بدقة 4K

المصدر: دبي - البيان

يستخدم جهاز العرض الضوئي الليزري الجديد المدمج 4K LCOS، من «كانون» المتميز بسطوع ضوئي أعلى، الهيكل الذي ابتكرته كانون حديثاً لأجهزة العرض الضوئي.

ويسهل ربط هذا الجهاز وتركيبه بسهولة في أي موقع محيطي شامل، سواء للعرض الأفقي أو العمودي، نظراً لانتفاء وجود أية قيود تكاملية. ويشتمل الجهاز على موائم سهل الاستخدام للعدسات يتوافق مع مجموعة مختارة من سبع عدسات قابلة للتبديل من كانون، بينها عدسة RS-SL07RST 4K الجديدة التي تتميز بتقريب آلي قدره 1.76× وحركة عمودية تتراوح بين +/- 73% مع حد أدنى من التوهّج وانحناء المجال. ويقدم جهاز العرض الضوئي المرتقب منظراً دقيقاً واستنساخاً ممتازاً للصور من دون أي تشويه أو انحراف.