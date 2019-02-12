بالفيديو.. "موتورولا" تعود بـ 3 هواتف ذكية مميّزة

المصدر: البيان الالكتروني

أطلقت شركة موتورولا مؤخراً 3 هواتف جيدة بمواصفات مميزة وبأسعار زهيدة، وفق ما رصدت "روسيا اليوم".

أول هاتف "G7 Plus" مزود بشاشة بمقاس 6.2 بوصة، ودقة عرض (1080/2270) بيكسل، ومعالج "Snapdragon 632"، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت، وبطارية 3000 ميللي أمبير، أما الكاميرا الأساسية، فأتت بدقة 16+5 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

Video Player

وطرح الهاتف الثاني "G7 Power"، بشاشة مماثلة لشاشة الهاتف الأول، وذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت، وذاكرة داخلية 32 غيغابايت، وبطارية كبيرة بسعة 5000 ميللي أمبير، وكاميرا أساسية 12 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية 8 ميغابيكسل.

أما الجهاز الأرخص "G7 Play" فجاء بشاشة 5.7 بوصة، وذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة داخلية 32 غيغابايت، وكاميرا أساسية 12 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية 8 ميغابيكسل، وبطارية بسعة 3000 ميللي أمبير.