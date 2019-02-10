تلفزيونات 8K QLED من سامسونغ في الربع الأول من 2019

المصدر: يونهاب

أعلنت شركة سامسونغ للإلكترونيات الأحد أنها ستطرح تشكيلة كاملة من أجهزة التلفزيون 8K QLED التي تتمتع بميزات متقدمة في السوق العالمي لتوسيع وجودها في قطاع التلفزيونات الراقية.

يذكر أن تلفزيونات QLED هي أجهزة تلفزيون LED التي تستخدم النقاط الكمومية لتعزيز الأداء في مجالات جودة الصورة الرئيسية.

وتقول سامسونغ إن تشكيلتها الجديدة تتفوق في دقة الصور بأربع مرات أكثر من نظيراتها من 4K.

وبدأت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة مبيعات أجهزة التلفزيون QLED 8K في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وأوروبا وروسيا في أواخر العام 2018 وتخطط لطرح تشكيلة متميزة في 60 دولة بحلول مارس.

وقالت الشركة إنها ستطرح تلفزيونات QLED 8K في ستة أحجام تتراوح من الحجم الأساسي 55 بوصة إلى 98 بوصة للسوق العالمي، وتقدم مجموعة كاملة من تجارب المشاهدة للمستهلكين.

ويأتي تلفزيون 8K بأربعة أحجام فقط في كوريا الجنوبية.

ومن خلال معالجة المخاوف بشأن عدم توافر محتوى 8K في الوقت الحالي، أبرزت سامسونغ ميزات الذكاء الاصطناعي (AI) التي تم تمكينها بواسطة "Quantum Processor 8K"، والتي ترفع المحتوى الأقل جودة ليظهر قريبا من دقة 8K. كما يقوم أيضا بتحسين الصوت تلقائيا لكل مشهد.

وقال هان جونغ-هي، رئيس شركة سامسونغ للعرض البصري في اجتماع مع الصحفيين بمقر الشركة في سو وون جنوبي سيئول " إن العرض يجب أن يأتي أولا متبوعا بالمحتوى. الحالة المعاكسة لا تحدث أبدا". "يقدم تلفزيون 8K QLED أفضل جودة للصورة لأي محتوى، مؤكدا ثقتهم من جودته".

وقال هان إن التسويق التجاري لشبكات الجيل الخامس سيؤدي إلى عصر جديد من الابتكار التكنولوجي في محتوى وألعاب عالية الجودة، ويتوقع "طلبا متفجرا" على أجهزة التلفزيون ذات الدقة الأعلى في الفترة المقبلة.

وكانت سامسونغ قد طرحت لأول مرة تلفزيونها "ذا وول" بحجم 146 بوصة، وهو أول تلفزيون MicroLED في العالم، في معرض الالكترونيات الاستهلاكية في عام 2018، وأصدرت نسخة 75 بوصة في حدث هذا العام.

وتحتوي الشاشة الأصغر على نفس دقة 4K كإصدار 146 بوصة وتتطلب تقنية متقدمة لتقليل عدد وحدات البكسل إلى ربع الحجم.