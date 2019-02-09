هاتف Mi MIX 3 يدمج الفن بأحدث التقنيات

المصدر: دبي - البيان

يدمج هاتف Mi MIX 3 المبتكر من «شاومي» أحدث التقنيات بأجمل الخطوط الفنية، متميزاً بخلفية جميلة من السيراميك وشاشة AMOLED قياسها 6.39 بوصات ذات مساحة عرض تغطي كامل الجهاز بوضوح كامل FHD.

ويأتي الهاتف مزوداً بكاميرا خلفية مزدوجة متقدمة بتسجيل فيديو بوضوح 4K وميزة تسجيل الفيديو بالحركة البطيئة بسعة 960 إطاراً في الثانية. كما يأتي مكسواً بنوع مختلف من زجاج الياقوت الأزرق، المستوحى من الحرف الخزفية الصينية المعروفة، التي تشتهر بجمالها وحرفيتها الرفيعة.

ويتاح الهاتف الجديد في الإمارات المزوّد بشاحن لاسلكي بقوة 10 واط، بلون الياقوت الأزرق والعقيق الأسود، بخلفية جميلة من السيراميك وزر للذكاء الاصطناعي، ويشتمل على 6 غيغابايت من الذاكرة العشوائية و128 غيغابايت من السعة التخزينية.