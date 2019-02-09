فرن من «باناسونيك» بتقنية «العاكس»

المصدر: دبي - البيان

عززت «باناسونيك» تشكيلتها من أفران المايكروويف المتطورة مع إطلاق طراز «سولو» NN-ST65 الجديد الذي يتميز بحجمه الصغير وتصميمه الاستثنائي وقدرته على إحداث تأثير كبير في عملية إعداد الطعام.

وتمّ تجهيز النماذج الجديدة بتقنية العاكس الرائدة التي ابتكرتها «باناسونيك»، والتي تمنح فرن المايكروويف القدرة على توفير تدفق سلس للطاقة الحرارية للحصول على نتائج طهي فائقة.

وتتيح تقنية «العاكس» للفرن القدرة على توزيع الحرارة بشكل متساوٍ خلال الطهي. وبفضل تسلسلات الطاقة المتدرجة باستمرار يتم طهي الطعام بشكل متوازن مع الحفاظ على النكهة والعناصر الغذائية القيّمة. وعلاوة على ذلك، يعمل العاكس على تقديم طاقة التسخين المثلى لكل نوع من الأطعمة أثناء الطهي، مما يمنع حالات التقلّص أو الطهي الزائد عن الحاجة.