جهاز GV1 يعرض الأفلام بسهولة

المصدر: دبي - البيان

يوفّر جهاز العرض LED المحمول GV1 من «بينكيو» ميزات عدة للذين يهتمون باقتناء أساليب الحياة العصرية للترفيه. ويتميز GV1 بحجمه الصغير الذي يناسب راحة اليد ووزنه الخفيف للاستمتاع بالترفيه حرفياً في أي مكان.

ويقوم الجهاز بعرض الأفلام والفيديوهات والموسيقى عن طريق الاتصال بشبكة الواي-فاي أو البلوتوث أو USC-C دون الحاجة إلى المعاناة من خطوات التركيب والتوصيل. كما زُود بمفصل يسمح بتحريك عدسات الإسقاط بجهاز GV1 حتى 15 درجة لعرض صورة مسقطة عمودية على شاشة بحجم 100 بوصة على مسافة 77 سم، على أن يكون جهاز العرض على ارتفاع يسمح بسهولة الرؤية، بجانب خاصية «التصحيح التلقائي» التي تسمح بعرض صورة عالية الجودة دون مواجهة متاعب التركيب.