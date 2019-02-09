«هواوي» تستعد لشحن أول هواتف «5G» إلى الإمارات

المصدر: دبي ـــ وائل اللبابيدي

قال ديفيد وانغ مدير مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الإمارات، إن الشركة الصينية الرائدة عالمياً في تقنيات الجيل الخامس 5G تنسّق حالياً مع مشغلي الاتصالات في الدولة «اتصالات» و«دو» استعداداً لإطلاق هواتف هواوي من الجيل الخامس في الإمارات، التي قال إنها ستشهد إطلاق أول سلسلة من هواتف الشركة من الجيل الخامس في المنطقة، وذلك قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف وانغ في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» إن الشركة تستعد حالياً لشحن الشحنة الأولى من سلسلة هواتف الجيل الخامس، وأن تقنية اتصال «الجيل الخامس» هي تطوير وليست «ثورة» لصناعة الاتصالات في العالم، وأنها إضافة جديدة للسوق، مستبعداً أن يتم الاستغناء عن استخدام هواتف الجيل الرابع التي ستبقى هي السائدة في المستقبل المنظور.

جاءت تصريحات وانغ الخاصة لـ«البيان الاقتصادي» على هامش إطلاق الشركة إقليمياً من دبي آخر إصدار من سلسلة هواتف نوفا، هاتف HUAWEI Nova 4، الذي يتميز بشاشة العرض Punch، غنية الألوان والخالية تماماً من «الثلمة» notch، في تأكيد جديد على ريادة هواتف «نوفا» الفئة المتوسطة في هذا القطاع بفضل احتوائها على المزايا الجدية نفسها تقريباً التي يجدها المستخدمون في الأجهزة الباهظة الثمن.

وأضاف: «أعتقد أن موضوع الجيل الخامس يحظى بأهمية كبيرة في الإمارات، التي تعتبر رائدة إقليمياً في هذا المضمار، ومع بدء طرح مشغلي الاتصالات لهذه الخدمات سيكون لدينا في هواوي كذلك الكثير من الاختراقات الجديدة في مجال تقنية الاتصال الجديدة، وسنعلن عن بعضها قريباً خلال المؤتمر العالمي للجوال (MWC) في برشلونة».

وأشار إلى أن الشركة التي بلغت حصتها عالمياً 14.6% في سوق الهواتف الذكية وشهدت العام الماضي نمواً في مبيعات هواتفها بنسبة 50% حول العالم، تتمتع اليوم بحضور قوي في أسواق الإمارات وأن عوائدها في الدولة حققت نمواً سنوياً بنسبة 50% وفقاً لنتائج الربع الثالث من العام الماضي.

ولفت وانغ إلى أن «نوفا 4» يعد ثورة في تصميم الهواتف ويمهّد الطريق لجيل جديد من جماليات العرض، من خلال تمتعه بأعلى نسبة للشاشة إلى جسم الهاتف متوفرة في السوق، (أكثر من 90%) ليستهدف على وجه الخصوص المستخدمين الشباب ذوي متطلبات المشاهدة على شاشة فائقة عندما يتعلق الأمر بالألعاب ومشاهدة الأفلام، علاوة على تمتع الهاتف بثلاث كاميرات في الخلف: إحداها ذات عدسة بزاوية واسعة للغاية. وحول رأي هواوي بخصوص إذا لا يزال هنالك مساحة للابتكار في تصميم الهواتف الذكية، كونها شركة رائدة في الابتكار، قال وانغ: «أعتقد أنه لا يزال هنالك مساحة للابتكار، فنحن سنرى قريباً هواتف قابلة للطي، وتطبيقات جديدة للذكاء الاصطناعي ليس فقط بالكاميرا بل كذلك في تطبيقات جديدة مثل تفعيل والاستفادة من الأوامر الصوتية بشكل جديد، فالابتكار بالنسبة لـ«هواوي» عملية مستمرة ولا تتوقف».

شاشة كاملة

إذاً، ما هي بالضبط شاشة Punch؟ هي نسخة هواوي الجذابة والمبدعة من توفير كامل مساحة الشاشة تقريباً للعرض من خلال إزالة الثلمة وترك حفرة صغيرة في الشاشة لتستضيف كاميرا أمامية صغيرة مع عدسة بقطر 3.05. ويفسح هذا المزيد من المساحة لشاشة العرض 6.4 بوصات لتتمدد من الأعلى نحو الأسفل مما يقدم تجربة عرض غير مسبوقة بما يتعلق بالألعاب ومشاهدة مقاطع الفيديو.

كاميرا ثلاثية

ويعتبر هاتف «نوفا 4» مثالاً آخر على الهواتف التي تقدم صور كاميرا عالية الجودة، وهو أمر تتميز به جميع هواتف هواوي. وهو ثالث هاتف من هواوي يحتوي على كاميرا ثلاثية مدعومة بمقدرات الذكاء الاصطناعي. ويتألف نموذج الكاميرات الثلاثي هذا من كاميرا رئيسية 20 ميجابكسل وكاميرا ثانوية 2 ميجابكسل، مع كاميرا 16 ميجابكسل للتصوير الواسع للغاية. وسيسمح هذا للمستخدم تصوير لقطات عريضة بأكملها وتصوير كامل المشهد في إطار واحد، بما يشابه صور البطاقات البريدية، كما تعتبر كاميرا الهاتف مثالية لالتقاط أفضل اللحظات مع صور وفيديوهات رائعة بغض النظر عن ظروف الإضاءة سواء أكانت ساطعة جداً أم أضواء خلفية أم إضاءة ضعيفة.

سعة تخزين

ويستخدم هاتف «نوفا 4» معالج «كيرين 970»، ويتميز بذاكرة ذات سعة عالية 8 جيجابايت في إعدادات الجهاز ـ مع قدرات تخزين خارجية تصل إلى 128 جيجابايت، ومع تحسينات أنظمة هواوي المستمرة، لن يحصل المستخدم على تطبيقات يومية وألعاب يتم تشغيلها بسرعة وسلاسة فقط، بل كامل أداء الجهاز سوف يبقى فعّالا على المدى الطويل. وتم أمس الجمعة إتاحة التسجيل المسبقة على هاتف «نوفا 4»، مع إمكانية شراء الجهاز أونلاين ومن متاجر تجزئة مختارة في الإمارات ابتداءً من 14 فبراير بسعر 1.799 درهماً.

عروض «اتصالات»

سيتمكن مستخدمو اتصالات على الخطوط المسبقة الدفع من التمتع بـ6 أشهر اشتراك مجانية في خدمة «ستار بلايز» STARZ PLAY للأفلام وما يصل إلى 1 جيجابايت بيانات شهرية لمدة 3 أشهر عبر الاتصال على#056 للحصول على «عرض اليوم» عند شرائهم لهاتف «نوفا 4». كما يأتي الهاتف مع خدمات هواوي لمدة عام واحد، والتي تتضمن ضماناً لإصلاح الشاشة لمرة واحدة خلال 6 أشهر، وجهاز تنظيف الهاتف بالأشعة فوق البنفسجية، وخدمة النقش على الهاتف المجانية وتوصيله لباب المنزل.