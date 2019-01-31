آبل تزود هواتفها بكاميرات خارقة وتقنية جديدة

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت تقارير إخبارية بأن شركة آبل الأمريكية تنوي في العام المقبل تزويد هواتفها الذكية آيفون بكاميرات ذات دقة عالية جدا وبتقنية جديدة، إضافة إلى ذلك ستكون الكاميرات مجهزة بوحدات استشعار ليزري.

نقل موقع بلومبيرغ عن مصادر في شركة آبل، أنها قررت تزويد هواتفها الذكية آيفون العام المقبل 2020 بكاميرات ثلاثية الأبعاد مجهزة بوحدات استشعار ليزري.

وبحسب المعلومات المسربة فإن الكاميرا الجديدة ستكون مزودة بماسح ضوئي ليزري وسيسمح بالتصوير على مسافة تصل إلى 5 أمتار من دون تردي جودة الصورة، وهذه إحدى الميزات الجديدة التي سيتم دمجها في هواتف آيفون الجديدة.

إضافة إلى ذلك، ستتضمن أجهزة آيفون نظام الكاميرات الثلاث في الخلف، وستكون الكاميرا الثالثة أكثر تطوراً وبرقاقة الكترونية مُحدثة بحسب DW.

وأضاف المصدر أن القدرات الجديدة لهواتف آبل ستعزز العالم الافتراضي لكاميرات آيفون، بالإضافة إلى ذلك، ستسمح التكنولوجيا الحديثة بالتقاط صور أفضل وبدقة عالية جدا. كما كشف المصدر أن آبل تجري محادثات مع شركة سوني حول إجراء اختبارات لأجهزة الاستشعار الخاصة بالنظام الجديد.

هذا وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد كشفت في وقت سابق أنه بحلول عام 2020، تخطط شركة آبل للتخلي عن استخدام شاشات الـ "LCD" واستبدالها بشاشات "أوليد" عالية الجودة.

يشار إلى أن آبل تستخدم في الوقت الحالي تقنية ثلاثية الأبعاد في ميزة التعرف على الوجه، حيث بإمكان الكاميرا العمل على مسافة تتراوح ما بين 25 إلى 50 سم للتعرف على وجه الشخص.