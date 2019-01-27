هواوي تطلق رقاقة تجارية للجيل الخامس وجهاز هواوي 5G CPE Pro

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة هواوي الأسبوع الماضي في الصين عن إطلاقها رقاقة متعددة الأنماط لشبكات الجيل الخامس: بالونج 5000 (Balong 5000)، بالإضافة إلى طرح أول جهاز تجاري لشبكات الجيل الخامس يعتمد على تلك الرقاقة، هو: «هواوي 5 جي سي بي إي برو» (Huawei 5G CPE Pro)، ليوفرا معاً أسرع اتصال لاسلكي في العالم لهاتفك الذكي ومنزلك ومكتبك وأينما تنقلت.

يفتتح الإطلاق التجاري للرقاقة Balong 5000 عصر شبكات الجيل الخامس عمليًا. وتمثل هذه الرقاقة القلب النابض للهواتف الذكية ومجموعة واسعة من أجهزة شبكات الجيل الخامس، منها أجهزة النطاق العريض المنزلية وأجهزة الاتصال الخاصة بالسيارات ووحدات تكوين شبكات الجيل الخامس. والرقاقة مصممة كي تقدم للعملاء تجربة استخدام شبكات الجيل الخامس في ظروف مختلفة وسياقات متنوعة.

وتعليقاً على الإعلان، قال ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين «يقدم طقم رقاقات Balong 5000 عالماً جديداً تماماً للمستخدمين، فهو يوفر الوصول إلى سرعات الاتصال العالية الضرورية لعمل النظم الذكية على نطاق واسع. فالجهاز Huawei 5G CPE Pro مثلاً المدعوم بالرقاقة Balong 5000 يتيح للمستخدمين الاتصال بالشبكات اللاسلكية بسهولة أكبر، ويمنحهم في الوقت ذاته سرعات فائفة غير مسبوقة لتبادل البيانات. وتملك هواوي اليوم مجموعة متكاملة من القدرات المستمدة من مجموعة رقاقاتها وأجهزتها وخدماتها السحابية وشبكاتها التي تكمل بعضها بعضاً، وتستغل قوتها وريادتها في مجال تقنية الجيل الخامس لتمنح المستهكلين على مستوى العالم تجارب ذكية وملهمة في كل زاوية من زوايا حياتهم.»

تمتاز رقاقة Balong 5000، بحجمها الصغير وكثافة اندماج مكوناتها، وهي تدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس في آن واحد على رقاقة واحدة، وتمتاز بأنها تنخفض فيها الزمن الذي تستغرقه عمليات الاتصال بالشبكة إلى درجة كبيرة فضلاً عن أن استهلاكها للطاقة منخفض جدًا خلال تتبادل البيانات عبر الأنماط المختلفة لشبكات الاتصالات، ما يعزز في المحصلة بدرجة كبيرة تجربة المستخدم وخاصة في المراحل المبكرة من نشر شبكات الجيل الخامس على نطاق تجاري.