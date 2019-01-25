تسريب شكل كاميرا «غالاكسي إس 10 بلس»

المصدر: سيئول - الوكالات

كشف تسريب جديد شكل الكاميرا الأمامية المزدوجة في «غالاكسي إس 10 بلس» قبل الكشف عنه رسمياً في العشرين من فبراير المقبل بحسب تقرير لـ «أول أباوت سامسونغ».

وأوضحت الصور شكل جوالي «غالاكسي إس 10» و«إس 10 بلس» من الأمام والخلف، مع عرض شاشة «Infinity-O»، ومنفذ «يو إس بي ــ سي» ومقبس للسماعات.

ومن المتوقع تدشين ثلاثة إصدارات من«غالاكسي إس 10» بأحجام تتراوح من 5.8 إلى 6.4 بوصات، فيما من المتوقع أن يتضمن «إس 10 بلس» كاميرا أمامية مزدوجة. وتتنافس شركات التقنية العالمية على تطوير هواتفها الذكية ومنتجاتها التقنية، وتتعمد عدم الكشف عن التقنيات الجديدة والقيام بعمليات التطوير في سرية بعيداً عن أعين المنافسين إلى حين الإعلان الرسمي عن المنتجات والتقنيات المبتكرة لتفادي سرقة الأفكار.