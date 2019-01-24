بالفيديو.. جهاز لوحي من "شياومي" يتحوّل ذاتياً إلى هاتف ذكي

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

قدم المؤسس المشارك لـ "شياومي" الصينية على شبكات التواصل الاجتماعي جهازًا لوحياً قادرًا على التحوّل إلى هاتف ذكي بفضل شاشة قابلة للطي، سيعرض في الأسواق قريباً.

فعلى شبكة التواصل الاجتماعي Weibo، نشرت شركة "شياومي" للتو شريط فيديو لهاتف ذكي قابل للطي، من خلال مؤسسها لين بن، حيث ظهر الجهاز اللوحي وهو يتحول إلى هاتف ذكي بحركة طي ذاتية. وعلى عكس سامسونج إنفينيتي فليكس، الذي يطوى في المركز، فإن جهاز شياومي يطوى من مكانين.

وفي عرضه، يعترف لين بن بالصعوبات التي واجهتها شركة "شاومي" في تطوير هذا الجهاز، حيث واجهت العلامة التجارية "سلسلة من المشاكل التقنية المتعلقة بتقنية الشاشة المرنة" و "تكيف MIUI" ؛ البرنامج المستخدم من قبل الشركة المصنعة.

في الفيديو الذي نشرته العلامة التجارية، يبدو الجهاز قابلاً للتناوب بين عرض الجهاز اللوحي وعرض الهاتف الذكي من دون صعوبة، ما يثبت أن"شياومي" تسير على المسار الصحيح بالنسبة لهذا النوع من الهواتف الذكية.

وفي نهاية عرضه، اقترح لين بن على عشاق "شياومي" اختيار اسم لهذا الجهاز المستقبلي، ورغم انفتاح العلامة التجارية الصينية على جميع الاقتراحات، إلا انها تعطي الأفضلية لاسمي "Xiaomi Dual Flex" و "Xiaomi MIX Flex".

وعن إمكانية طرح الهاتف في معرض برشلونة، قال لين بن كل شيء لا يزال نموذجًا أوليًا، وفق موقع (01net) الفرنسي.