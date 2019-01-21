أبل تزف نبأ ساراً لعشاق آيفون

المصدر: د ب ا

عادت شركة أبل، إلى بيع هاتفها الذكي "آيفون إس إي" مرة أخرى على متجرها الإلكتروني، بعد أربعة أشهر من إعلان وقف بيعه، إلى جانب أجهزة أخرى.

ويتوفر هاتف "آيفون إس إي"، الآن بـ 249 دولاراً لنسخة 32 غيغابايت و299 دولاراً لنسخة 128 غيغابايت، بأربعة ألوان، هي الفضي، والرمادي، والذهبي، والذهبي الوردي، وهو متاح في الولايات المتحدة فقط.

ويبدو أن إعادة طرح الهاتف للبيع على متجر أبل الإلكتروني في الولايات المتحدة جاء لتصفية وبيع ما تبقى عندها من الهاتف، والهواتف المتاحة للبيع كلها جديدة ومفتوحة، أي غير مرتبطة بشركة اتصالات.

يُشار إلى أن العديد من عشاق هواتف آيفون صغيرة الحجم كانوا يأملون إطلاق إصدار جديد من هاتف "آيفون إس إي"، ولكن شركة أبحاث قالت في يوليو الماضي إن أبل تخلت عن خطة لإطلاق الجيل الثاني من هاتف "آيفون إس إي".