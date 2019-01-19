تسريبات تكشف مواصفات غالاكسي إس 10 المرتقب

المصدر: البيان الالكتروني

نُشرت صورة مسربة "السبت"، خاصة بهواتف سامسونغ الجديدة "غالاكسي إس 10 إي" و"إس 10" و"إس 10 بلس"، وأظهرت الصورة التي نشرها حساب إيفان بلاس على "تويتر"، الهواتف الثلاثة مع غطاء حماية شفاف، الأمر الذي يجعلها متطابقة مع التسريبات التي تداولتها مواقع تقنية عديدة.

ووفقا لـ "سكاي نيوز عربية"، فإن شاشة الطراز "إس 10" ستكون بقياس 5.8 إنشات، بينما سيبلغ قياسها في الطراز "بلس" 6.47 إنشات.

ولن تكون هذه الهواتف قابلة للطي، وسيأتي النموذج الأصغر بكاميرتين فقط، بينما سيدمج الجهازان الآخران بثلاث كاميرات.

وإن صدقت التسريبات، فإن النسخة الأصغر التي يتوقع أن تكون "إس 10 إي"، ستدعم حساسا للبصمة في الشاشة.

وتشير توقعات مواقع تقنية إلى أن سامسونغ ستحرص على الكشف عن "إس 10" في شهر فبراير المقبل، وقبل انعقاد المؤتمر العالمي للجوال.