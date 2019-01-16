أسوس تطلق في الإمارات أحدث جهازي ألعاب في العالم

المصدر: دبي ـــ البيان

طرحت أسوس ريببلك أوف جيمرز، المتخصصة في الألعاب الإلكترونية، في الإمارات، جهازي ألعاب مبتكرين، مدعومين من إنفيديا، هما الأحدث في العالم، ويعد جهاز (مازر شيب GZ700) المتعدد الاستخدامات، أحدث الإضافات التي تقدمها أسوس في الألعاب الإلكترونية، فهو جهاز 17.3 بوصة عالي الدقة، المدعم بمعالج (إنتل كور i9)، وبطاقة GeForce RTX™ 2080، من إنفيديا لمعالجة الرسوم، وكذلك جهاز (زيفاريس إس GX701)، جهاز الحاسب الآلي المحمول الأرفع على مستوى العالم، المدعم بمعالج (إنتل كور) من الجيل الثامن، وبطاقة GeForce RTX 2080، من إنفيديا، وتقنية Max-Q Design للرسوم.

وقال جيف لو المدير الإقليمي لأسوس بمنطقة الشرق الأوسط «يأتي طرح هذه المنتجات في الشرق الأوسط لأول مرة، بعد الكشف عنها خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2019، يأتي انعكاساً لأهمية المنطقة لأسوس ريببلك أوف جيمرز. وأبدى العملاء رغبتهم في الحصول على أحدث الابتكارات في مجال الألعاب، ونقدر دعمهم وثقتهم في منتجاتنا».

وأضاف «أصبحت الألعاب الإلكترونية محوراً في مستقبل الألعاب الرياضية في منطقة الشرق الأوسط. وفي ضوء إعلان دبي العام الماضي عن إنشاء "استاد دبي ×" للألعاب الإلكترونية، سرعان ما ستصبح دبي محوراً على الصعيد الإقليمي والعالمي في استضافة فعاليات الألعاب الإلكترونية، ما يتيح الفرصة لجذب ملايين من ممارسي الألعاب الإلكترونية والمراقبين والمتحمسين من شتى بقاع العالم».