مميزات مذهلة لهاتف هونر فيو 20 الجديد

المصدر: البيان الإلكتروني

تقدم هونر، العلامة الإلكترونية الرائدة للهواتف الذكية، مجموعتها من هواتف فيو (V) للمرة الأولى في المنطقة. وبفضل مجموعة من التقنيات الريادية في الهاتف، تتهيّأ هونر من جديد لرفع معايير الهواتف الذكية بإطلاق جهازها الأحدث، والذي يحمل اسم هونر فيو 20.

يتمتع الهاتف بأول كاميرا خلفية بدقة 48 ميغابيكسل في العالم بالإضافة إلى الكاميرا ثلاثية الأبعاد، مع كاميرا أمامية بدقة 25 ميغابيكسل مدمجة في الشاشة. ولا تقتصر مزايا الجهاز على قدرات الكاميرا المتطورة، فهو يتمتع كذلك بقوة استثنائية في المعالجة وبشاشة مميزة وتصميم مبتكر لشاشة العرض الكامل دون التأثير على وظيفة الشاشة – بل إنها تسمح بالاستمتاع بتجربة المشاهدة بدون وجود فتحة في مقدمة الشاشة وتحقق تناسباً مذهلاً قدره 91.8% بين حجم الهيكل والشاشة فيما تمكّن المستخدمين من التقاط أفضل الصور الممكنة في الوقت ذاته.

كما يتهيّأ جهاز هونر فيو 20 لتعاون مبهر سيثير حماس محبي العلامة القدامى والجدد، بينما يعزز مكانة علامة هونر لمستوى جديد ومرموق للغاية.

في هذا الصدد قال كريس سان بايغونغ، رئيس علامة هونر في الشرق الأوسط وإفريقيا: "لطالما اعتبرنا منطقة الشرق الأوسط سوقاً بالغة الأهمية لعلامة هونر منذ نشأتها عام 2015 – ويسرنا أن نقدم مجموعة هواتف النخبة "فيو" للمرة الأولى في المنطقة. ندرك أن هناك إقبالاً واسعاً على هذا النوع من الأجهزة في دول الخليج، وتتمتع مجموعة هواتف فيو بمزايا استثنائية بالفعل، فيما سيمنح جهاز هونر فيو 20 المستخدمين إمكانات حقيقية للابتكار والتقنيات المتقدمة."

وأضاف: "لا شك في أن هاتف هونر فيو 20 سيرفع معايير التميز في مجال الهواتف الذكية بمجرد انطلاقه، ولا يسعنا الانتظار للكشف عن الهاتف ومعرفة رد فعل الجمهور في أسواق المنطقة. ونحن بالطبع واثقون تماماً أن ردود الفعل ستكون إيجابية للغاية!".

من الجدير بالذكر أن هاتف هونر فيو 20 فاز بمجموعة من الألقاب خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2019، حيث حصل على التقدير لأدائه المبهر وخصائصه المتفوقة ومنها الكاميرا الخلفية بدقة 48 ميغابيكسل والوضوح الفائق بتقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرا ثلاثية الأبعاد والمعالج ذي الأداء الفائق.

من المقرر إطلاق هاتف هونر فيو 20 في 22 يناير في العاصمة الفرنسية باريس، فتابعوا أخبار العلامة لمعرفة موعد توفره وأسعاره في الشرق الأوسط.