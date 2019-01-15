سوق الهواتف الذكية العالمي يشهد مزيداً من الانكماش في 2019

المصدر: يونهاب

من المتوقع أن ينكمش السوق العالمي للهواتف الذكية بشكل أكبر في عام 2019 بسبب ضعف الطلب وعوامل أخرى غير مواتية ، حسبما ذكر تقرير الثلاثاء.

ويتوقع أن يصل الإنتاج العالمي للهواتف الذكية إلى 1.41 مليار وحدة هذا العام، بانخفاض بنسبة 3.3% عن العام السابق ، وفقاً للتقرير الصادر عن شركة ترند فورس.

ومن المحتمل أن يتراجع طلب الاستبدال هذا العام بسبب الافتقار إلى الأجهزة ذات الوظائف المميزة، حسبما أفادت شركة ترند فورس، مضيفة أن الناتج العالمي للهواتف الذكية قد ينخفض بنسبة تصل إلى 5% على أساس سنوي بسبب الغموض والتداعيات الناجمة عن الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.

ومن المتوقع أن تستحوذ شركة سامسونغ للإلكترونيات على حصة السوق 20% هذا العام ، تليها شركة هواوي بنسبة 16% وشركة أبل بنسبة 13 %.

ومن بين أكبر ثلاث شركات في مجال الصناعة، من المرجح أن تصبح هواوي الشركة الوحيدة التي تحقق نموا إيجابيا في إنتاج الهواتف الذكية.

ومن المتوقع أن ينكمش إنتاج الهاتف الذكي من سامسونغ بنسبة 8% على أساس سنوي ليصل إلى 293 مليون وحدة، ومن المرجح أن ينخفض إنتاج شركة أبل بنسبة 15% ليصل إلى 189 مليون وحدة.

وكانت شركة أخرى ترصد الحركة الصناعية هي "استراتيجي انالتيك" قد توقعت أن تصل شحنات الهواتف الذكية العالمية إلى 1.43 مليار دولار هذا العام، بانخفاض 0.6 % عن العام السابق.

وتتوقع الشركة حصة في السوق تبلغ 20.3 % لشركة سامسونغ، و 16.1 % لشركة هاواوي و 14.4 % لشركة أبل.

وقالت شركة ترند فورس، إن سامسونغ من المرجح أن تتخذ استراتيجية أكثر نشاطا من حيث السعر والمواصفات، حيث تجد الشركة صعوبة في الاستفادة من مجالات أعمال جديدة.

وتخطط سامسونغ لطرح هواتفها الذكية متوسطة ومنخفضة السعر في الهند في نهاية هذا الشهر.

وكشف النقاب عن الهاتف الذكي الرائد جالاكسي اس 10 والهاتف الذكي القابل للطي في سان فرانسيسكو الشهر المقبل في محاولة لخلق طلب جديد ولمزيد من التفوق على منافساتها من الشركات الصينية.