بالفيديو.. هاتف ذكي قابل للطي بشاشة غير زجاجية

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت الشركة الصينية "رويوله" في في لوس أنجلوس الأمريكية عن أحدث هواتفها الذكية القابلة للطي.

يأتي الهاتف بشريحة اتصال مزدوجة وبشاشة عالية الدقة.

وكما يوضح الفيديو، الذي نشرته قناة (CGTN) الصينية، يمكن طي الجهاز لإنشاء جهازين ذكيين، وأيضاً عرض الشاشة المرنة على حقائب اليد، تماشاً مع الموضة.

ما يميز هاتف "رويوله" القابل للطي هو أن شاشته المرنة غير زجاجية، ما يعني أنها لا تنكسر حتى في حال سقوطه على الأرض.