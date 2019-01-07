"إل جي" تطرح هاتفها الذكي "كيو 9" منخفض التكلفة

المصدر: يونهاب

قالت شركة إل جي إلكترونيك الأحد إنها ستطرح في هذا الأسبوع الهاتف الذكي "كيو 9"، الذي يتميز بعناصر الموديلات الرائدة الرئيسية، مثل كاميرا المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي ونظام الدفع بالموبايل "إل جي باي".

ويأتي إل جي "كيو 9" بحجم 6.1 بوصة ومزوداً بكاميرا رئيسية 16 ميغابيكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل. وتبلغ سعته البطارية 3000 مللي أمبير.

وتتميز الشاشة بنسبة 19.5: 9 بسطوع 1000 نيت (النيت هي وحدة من الإنارة تعادل شمعة واحدة لكل متر مربع).

وقالت إل جي إن "هاي فاي كواد داك" للهاتف الذكي يقدم نفس الصوت عالي الجودة مثل أجهزة الصوت المتميزة.

وحاز الهاتف الذكي على شهادة الأمان "MIL-STD 810G" المعتمدة من قِبل وزارة الدفاع الأميركية.