نظام ذكي وآمن لدخول السيارات

المصدر: دبي - البيان

قد يستغرق الأمر أقل من خمس ثوانٍ ليتمكن أحد قراصنة الإنترنت من اختراق نظام دخول قياسي للسيارة بدون مفتاح.

لكن نظام «Perfectly Keyless» الحديث من بوش يشكل ثورة في أنظمة الدخول بدون مفتاح. تعمل هذه التقنية مع مفتاح افتراضي مخزّن في الهاتف الذكي.

وتتعرف المستشعرات المثبتة في السيارة إلى الهاتف الذكي الخاص بالمالك بشكل آمن، تماماً مثل نظام بصمة الإصبع، وتفتح السيارة لهم فقط.

ويمكن استخدام المفتاح الجديد في السيارات وأساطيل سيارات المشاركة بالكامل والمركبات التجارية. كما يحظر النظام الإشارات الصادرة عن الهواتف الذكية الأخرى، أو أي أجهزة إلكترونية ترسل إشارات لاسلكية، وبهذه الطريقة يحمي النظام السيارات من الاختراق، أو دخول الأشخاص غير المصرح لهم.