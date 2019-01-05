أقراص تخزين مخصّصة للألعاب

المصدر: دبي - البيان

استهلت ترانسيند Transcend، المتخصصة في تطوير منتجات التخزين الفائقة والوسائط المتعددة والمنتجات الصناعية، العام الجديد بطرح اثنين من أقراص التخزين المحمولة من نوع SSD فائقة الصغر، ومثالية لمنصات ألعاب أكس بوكس وبلاي أستيشن 4.

ويعتبر قرص التخزين الجديد ESD400K أول قرص تخزين SSD مصنوعاً بتقنية MLC NAND flash، حيث يوفر المزيد من القوة والفاعلية للمستخدم، بسرعة قراءة 410 ميجابايت/ثانية، وسرعة كتابة 380 ميجابايت/ثانية.

أما قرص التخزين الثاني ESD220C فإنه يوفر سرعة تبلغ 5 أضعاف سرعة قرص التخزين الداخلي المدمج في أجهزة بلاي ستيشن 4. ويأتي المنتجان بزر عملي لمزامنة القرص، وعمل النسخ الاحتياطي للبيانات بمجرد ضغطة زر واحدة.