الإمارات بيئة حاضنة للمنتجات الرقمية الفاخرة

المصدر: دبي - البيان

تتميّز الثورة الرقمية في الإمارات بسعيها المستمر للدمج بين أرقى مستويات الابتكار التقني من ناحية وأعلى معايير الجمال من ناحية أخرى.

ولا يكتفي قطاع المنتجات الرقمية الفاخرة في الدولة بالنمو مبرهناً على نجاحه في السوق المحلية بل يبدو في معظم الحالات وكأنه قطعة مفقودة وجدت أخيراً مكانها في لوحة أسواق الفخامة الإماراتية.

لكن لماذا يظهر ذلك بارزاً في دولة الإمارات على وجه الخصوص؟ حين ننظر إلى الأعداد الكبيرة من السيارات الخارقة التي تجوب شوارع البلاد، وناطحات السحاب التي تكتسي بأحدث الاتجاهات المعمارية، فضلاً عن توفر المنتجات الفاخرة والخدمات المترفة باهظة الثمن، نرى بأن الرفاهية أصبحت سمة تقترن باسم دولة الإمارات.

ولأن متوسط العمر في البلاد لا يتجاوز 33.5 عاماً، فإن أغلب المستهلكين هم من الشباب المتعلمين متعددي الثقافات البارعين في المجالات التقنية. ويجتمع ذلك مع انفتاح سوق الإمارات على شتى أنواع العلامات التجارية المتقدمة واستقطابها لأحدث الاتجاهات والخدمات، لتتشكل بيئة من المستهلكين تبحث دائماً عن آخر ما وصلت إليه التقنية الرقمية وتعرف قيمة المنتجات الفاخرة عالية الجودة وتسعى إليها.

ومن المنتجات التي شكلت قمة مميزة بين المنتجات الرقمية الفاخرة التي تستهدف المنطقة، الهاتف الذكي «بورشه ميت 20 آر إس» PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 20 RS، وهو ثمرة تعاون بين عملاقين في مجاليهما:

هواوي وبورشه ديزاين، لم تطرحه «هواوي» سوى في مجموعة مختارة من البلدان والمدن، ومنها مدينة دبي التي ترى شركة هواوي أنه ينتمي إلى أجوائها تماماً وينسجم بتناغم مع نمط الحياة الراقية الذي يسعى إليها نخبة من المستهلكين في الإمارات الذين ينظرون إلى الرفاهية كتعبير عن الثقة ويجدون في الإنفاق على أغلى الأشياء انعكاساً للحرية.

ويجسد تصميم الهاتف PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 20 RS كل ذلك بتقمصه قوة سيارات بورشه الخارقة وأناقتها، ويشعر المستخدم بذلك من خلال ملمس جانبه الخلفي المصنوع من الزجاج والجلد الطبيعي .

والذي نقش عليه رمز السيارات الشهيرة Rennsport (RS)، فضلاً عن تمتعه بمنحنيات جريئة وشاشة نحيفة الحواف إلى درجة لا تكاد تلاحظ، ليتباهى بجماله الفريد الذي يثير في النفس الإعجاب والإجلال، تماماً مثل سيارات بورشه.

وأغنت هواوي هذا الهاتف بجميع المزايا التي توفر للمستخدمين تجربة تصوير ترقى إلى مستوى الاحتراف، ومن ذلك عدسة لايكا عريضة زاوية التصوير جداً، التي تشكل جزءاً من أول كاميرا ثلاثية العدسات بدقة 40 ميجابكسل من لايكا في العالم تتوفر في الهواتف الذكية، وهي تمتاز بقدرتها على تصوير لقطات واسعة جداً تضم كل ما تراه عينك.

فضلاً عن ميزة التصوير الماكروفوتوغرافي والتي تكشف عن تفاصيل لا تراها عينك المجردة حينما تتحول إلى نمط تصوير الأشياء القريبة جداً. وتتوفر في الهاتف أيضاً ميزة AI Color لتحسين جودة الفيديو بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. ويتضمن الهاتف إحدى أكبر البطاريات المتوفرة في السوق (4200 ميللي أمبير) لتمده بالطاقة طوال يوم كامل حتى في حالات الاستخدام الكثيف.