ميزة لحماية أجهزة نظام «كروم»

المصدر: دبي - البيان

هناك العديد من الطرق الاحتيالية التي يحاول فيها المخترقون الدخول إلى أجهزة الحاسوب المحمولة واللوحية خاصة التي تعمل بنظام كروم.

حيث إن بعض البرمجيات الضارة بإمكانها الوصول للأجهزة من خلال منافذ USB عبر الأجهزة المتصلة المختلفة، مما يجعل أجهزة نظام كروم بخطر حتى وهي مغلقة وتستعد «جوجل» لإطلاق ميزة USBGuard والتي تساهم في التحقيق من الأجهزة المتصلة عبر منافذ USB لحماية المستخدمين من التطفل ووصول أي شخص لبياناتهم بطرق احتيالية.

وتعتبر ميزة USBGuard شبيهة بالميزة التي طرحتها آبل مسبقاً لأجهزتها، حيث إن التوقف عن استخدام الأجهزة أكثر من ساعة سيوقف نشاط أي أجهزة متصلة عبر USB، وذلك لتقليل فرصة اختراقها.