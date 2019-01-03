بالفيدو.. الكشف عن هاتف نوكيا 9 PureView بخمس كاميرات

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

كشفت نوكيا عن هاتفها الذكي المقبل نوكيا 9 PureView، والذي تركز فيه على التصوير الفوتوغرافي، كما زودته بمستشعر بصمات الأصابع تحت الشاشة.

وبعد الهاتفي ثنائي الكاميرا، وبعده ثلاثي الكاميرا ورباعي الكاميرا، جاء الدور الان على هاتف نوكيا بخمس كاميرات، الذي لم يعرف تاريخ إصداره حتى الان، لكن موقع (01ne) سرب بعض الصور الترويجية له.

وحول الغرض من تزويد بخمس كاميرات كشف موقع (MySmartPrice) فيديو لهاتف تشرح فيه العلامة الفنلندية سبب تضمين هاتف نوكيا 9 PureView خمس كاميرات، قائلة إن الكاميرات الخمس تلتقط الصورة في الوقت نفسه ما يوفر 10 أضعاف الضوء للصورة الملتقط بهاتف آخر.

يمكننا أيضًا تغيير التركيز على صورة خلفية، كما هو الحال في Google Pixel 3، ومع ذلك فهي مجهزة بكاميرا واحدة. من المستحيل معرفة ما إذا كان لكل كاميرا استخدام خاص بها أو إذا كانت هناك فقط لتحسين الصورة النهائية.

يذكر أن تصميم وحدة الكاميرا ذات الخمسة أضعاف عهد للشريك التاريخي لنوكيا ZEISS.

ويأتي هاتف نوكيا 9 PureView بمعالج Qualcomm Snapdragon 845، وليس بمعالج Snapdragon 855 الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، وبذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت وبوحدة نخزين داخلية 128 غيغابايت. وكما هو معتاد مع Nokia، سيعمل على Android One (الإصدار 9.0)، مما يضمن عامين من التحديث.

بالفيدو.. الكشف عن هاتف نوكيا 9 PureView بخمس كاميراتhttps://t.co/QSYDKuw4jS#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/KqVHL5YoaA — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٣ يناير ٢٠١٩