نصائح ذهبية لشراء اللاب توب المناسب

المصدر: د ب ا

أوصت مجلة "تست" الألمانية المستخدم بضرورة التفكير جيداً في أغراض الاستعمال قبل شراء جهاز لاب توب جديد، حتى لا يتم شراء موديل غير مناسب.

وأوضحت المجلة الصادرة عن هيئة اختبار السلع الألمانية أنه من الأفضل اختيار الموديلات المزودة بشاشة قياس 15 أو 17 بوصة عند الرغبة في استعمال جهاز اللاب توب في المنزل في أغلب الأحيان.

وبالنسبة للمستخدم، الذي يرغب في استعمال جهاز اللاب توب أثناء التنقل، فلا يجوز أن يزيد وزن الجهاز عن 1.5 كجم ومقاس الشاشة 14 بوصة.

وعلى صعيد التجهيزات التقنية فإن الموديلات المخصصة للاستعمال في المنزل يجب أن تشتمل على ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 غيغابايت على الأقل ومع ذاكرة داخلية سعة 1000 غيغابايت مع ذاكرة رسوميات لا تقل عن 2 غيغابايت، إذا رغب المستخدم في استعمال جهاز اللاب توب للاستمتاع بالألعاب أو تحرير الصور ومقاطع الفيديو.

وبالنسبة للموديلات المخصصة للعمل أثناء التنقل، فيجب ألا تقل الذاكرة الداخلية عن 256 غيغابايت ومن الأفضل أن تكون من نوع أقراص الحالة الساكنة SSD، مع ضرورة مراعاة فترة تشغيل البطارية، وينصح الخبراء الألمان بألا تقل عن 7.5ساعة أثناء تشغيل الألعاب أو مقاطع الفيديو.

وترجع مسألة اختيار نوع جهاز اللاب توب، سواء كان موديل ألترابوك أو قابل للتحويل 360 درجة أو الشاشة القابلة للتحويل أو حاسوب لوحي مع لوحة مفاتيح قابلة للخلع، إلى التفضيلات الشخصية.

وتنصح المجلة الألمانية بالاعتماد على معالجات إنتل Core i5 أو Core i7 مع الحرص على توافر منافذ التوصيل USB-C و USB-3.0 ومنفذ HDMI، ومن الأفضل أن تعمل الشاشة بتقنية (1920x1080 بيكسل) أو أعلى.