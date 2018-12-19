أهم مميزات هاتف إل جي الفاخر ذي الخمس كاميرات

المصدر: د ب ا

كشفت شركة إل جي عن هاتفها الذكي V40 Thinq الفاخر، الذي يشتمل على خمس كاميرات.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الهاتف الجديد يمتاز بكاميرا رئيسية ثلاثية العدسات؛ حيث تعمل العدسة واسعة الزاوية 107 درجات بدقة 16 ميغابيكسل، وتعمل العدسة القياسية بدقة 12 ميغابيكسل، وتأتي العدسة المقربة بنفس دقة الوضوح مع زووم بصري 2x.

ومن خلال وظيفة اللقطة الثلاثية Triple Shot يمكن للمستخدم تشغيل جميع وحدات الكاميرا الثلاث، ويتم التقاط الصور بثلاثة تنسيقات، أو أن يقوم الهاتف الذكي بإنشاء مقطع فيديو صغير تلقائيا من معلومات الصورة.

وعلى الجانب الأمامي لهاتف إل جي الجديد توجد اثنتان من الكاميرات، والتي تتيح إمكانية التقاط صور بخلفيات غير واضحة، مع توفير العديد من التأثيرات الأخرى.

وعلى صعيد الجوانب التقنية يأتي هاتف إل جي V40 Thinq بدون حواف تقريبا ويزخر بشاشة OLED قياس 4ر6 بوصة وتعمل بدقة وضوح QHD+ (3120 x 1440 بيكسل)، ولا يزيد سُمك الهاتف عن 7.7 ملم ويأتي بوزن 169 غراماً.

وإلى جانب معالج كوالكوم Snapdragon 845 يشتمل الجهاز الجديد على ذاكرة وصول عشوائي سعة 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 64 أو 128 غيغابايت، والتي يمكن توسيعها عن طريق بطاقة الذاكرة الخارجية.

وتروج الشركة الكورية الجنوبية لهاتفها الفاخر الجديد من خلال فئة الحماية ضد الأتربة ورذاذ الماء (IP68)، بالإضافة إلى وجود معالج الصوت 32 بت من أجل الاستمتاع بصوت فائق النقاء، ويعتمد هاتف إل جي الجديد على نظام تشغيل جوجل أندرويد 8.1 بدلا من الإصدار 9.0 الجديد.

ومن المقرر أن تطلق إل جي الهاتف الذكي V40 Thinq الجديد في الأسواق العالمية خلال يناير المقبل، غير أنها لم تفصح بعد عن الأسعار.