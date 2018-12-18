هونر تطلق هاتف HONOR 10 Lite بمزايا رائعة وسعر مغرٍ

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت اليوم علامة هونر، العلامة الإلكترونية الرائدة للهواتف الذكية ضمن مجموعة هواوي، هاتفها الجديد HONOR 10 Lite – أحدث هواتفها الذكية التي تحمل اسم العلامة في الشرق الأوسط، وذلك في ختام عام حققت خلاله هونر نجاحاً هائلاً.

استوحي هاتف HONOR 10 Lite من سابقه HONOR 10، ومن المرتقب أن يقدم أفضل مزايا التكنولوجيا المعاصرة ويضع معايير جديدة في تصميم الهواتف الذكية بفضل تصميمه الفريد والأنيق الذي يحاكي قطرة الندى على شاشته المميزة بقياس 6.21 بوصة، وهيكل يمتاز بألوان حيوية متدرجة مع كاميرا أمامية لصور السيلفي بدقة 24 ميغابيكسل تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وكاميرا خلفية ثنائية بدقة 13 + 2 ميغابيكسل. كما يتمتع الهاتف بسعة تخزين داخلي قدرها 64 ميغابايت.

وخلال 12 شهراً فقط، تمكنت هونر من رفع حصتها السوقية في المنطقة بواقع 378% في الإمارات العربية المتحدة و195% في المملكة العربية السعودية – لتختتم العام بأحدث هواتفها HONOR 10 Lite.

يتمتع الهاتف بهيكل قوي ومزايا رائعة بسعر لا يصدّق، ومن المتوقع أن يتفوق على الأجهزة المنافسة.

اما التصميم فيتميز بشاشة بلا إطار وألوان فنية رائعة تجعل جهاز HONOR 10 Lite ملفتاً للأنظار.

يقدم الهاتف تجهيزات راقية بأحدث المعالجات ومزايا الكاميرات التي تضاهي أحدث الهواتف الذكية، ليمنح المستخدمين تجربة استثنائية في استخدام الأجهزة المحمولة.

ومن أبرز خصائص هاتف HONOR 10 Lite:

• شاشة العرض بالوضوح الكامل FHD بمقدمة شاشة بتصميم قطرة الندى وبدون إطار

• حواف منحنية ثلاثية الأبعاد لثبات أفضل في اليد

• كاميرا أمامية لصور السيلفي بدقة 24 ميابيكسل وكاميرا خلفية ثنائية بدقة 13 + 2 ميغابيكسل

• معالج Kirin 710 جديد مع واجهة EMUI 9.0

• تخزين داخلي سعة 64 غيغابايت

• بطارية بقوة 3400 ملي أمبير تدوم طويلاً

• معالج الجرافيكس فائق الدقة "توربو جي بي يو 2.0"

مظهر جمالي رائع

يتمتع هاتف HONOR 10 Lite بتصميم مذهل ينسجم مع الشاشة الجميلة بلا إطار والألوان الحيوية المميزة. صمم الجهاز من 8 طبقات من المعدن اللامع ويأتي بأربعة ألوان متدرجة. تشمل ألوان الهاتف كلاً من الأزرق السماوي والأحمر الساطع والأزرق الياقوتي والأسود الفخم.

يتمتع اللونان الأولان بتدرج لوني من الفاتح إلى الداكن مع تأثير براق، بينما يمتاز اللونان الأخيران بسطح لامع يعكس الضوء بلون جميل. ولمزيد من التميز في المظهر، تحمل مقدمة الهاتف فتحة بشكل قطرة الندى تظهر في اعلى الشاشة لتحقق تجربة غامرة في المشاهدة.

كما يمتاز هاتف HONOR 10 Lite بتصميم منحن ثلاثي الأبعاد من الجوانب الأربعة، مما يمنحه حوافاً مستديرة وثباتاً أفضل في اليد.

صور احترافية في متناول يدك

بفضل الكاميرا المدعومة بقوة الذكاء الاصطناعي، يتيح هاتف HONOR 10 Lite للمستخدمين التقاط الصور الاحترافية الرائعة بلمسة واحدة فقط. ففي المقدمة، تتميز الكاميرا الأمامية بدقة 24 ميغابيكسل وفتحة واسعة f/2.0 بوضوح مرتفع مما يسمح بالتقاط صور السيلفي الجميلة.

أما تقنية الذكاء الاصطناعي فيمكنها التعرف على ما يصل إلى 8 سيناريوهات مختلفة لإضفاء الإعدادات المناسبة للصورة المثالية. وتحتوي الكاميرا كذلك على تأثيرات تحاكي التصوير في الاستوديو للمسات نهائية احترافية.

أما من الخلف فترافق جهاز HONOR 10 Lite كاميرا خلفية بعدسة ثنائية بدقة 13 و 2 ميغابيكسل وفتحات f/1.8 و f/2.4. وعند استخدامها مع تقنيات الذكاء الاصطناعي ونمط التصوير الليلي، يمكن التقاط الصور الاحترافية بكل سهولة حتى في ظروف الإضاءة المحدودة والخافتة.

قوة كامنة

يعمل هاتف HONOR 10 Lite الجديد بمعالج Kirin 710 وهو واحد من أقوى المعالجات في السوق، ويعمل بنواة Cortex-A73 لتحقيق أداء فائق السلاسة والانسيابية. أما فيما يخص التخزين، فيتمتع الهاتف بخيارين سعة 32 غيغابايت و64 غيغابايت، مما يتيح للمستخدمين مساحة أكبر لتخزين ملفاتهم.

كما أن جهاز HONOR 10 Lite مناسب للألعاب بفضل معالج الجرافيكس فائق الدقة توربو جي بي يو 2.0، والذي يعمل بتقنيات مستقبلية لتسريع معالج الرسوم. وبفضل المعالج الجديد، يحظى المستخدمون بتجربة أفضل في ممارسة الألعاب مع تخفيض التأخير في المدخلات بواقع 36% وأداء إجمالي أكثر سلاسة.

ويعمل هاتف HONOR 10 Lite ببطارية هائلة بقوة 3400 ملي أمبير، تعد المستخدمين بزمن استخدام أطول دون الحاجة للشحن.

هاتف ذكي للغاية

تسمح واجهة المستخدم EMUI 9.0 بتعزيز أداء النظام بما ينسجم مع الجهاز، بينما تحسن مستوى الأداء وتضمن إمكانية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي بسهولة أكبر بفضل HiVision – وهي إمكانات السفر والتسوق والترجمة التي تدعمها تقنيات الواقع المعزّز في الهاتف. كما تعزز تقنية الاتصال المدعومة بالذكاء الاصطناعي من جودة المكالمات الهاتفية حتى في أكثر البيئات ضوضاء، وتحرص على عدم انقطاع الاتصال بفضل النمط الجديد للاستخدام في المصعد.

في تعليقه على الأمر قال كريس سان بايغونغ، رئيس هونر في الشرق الأوسط وإفريقيا: "تمثل منطقة الشرق الأوسط سوقاً حيوياً بالغ الأهمية بالنسبة لنا، ومنذ انطلاقنا في المنطقة عام 2015، شهدنا نمواً استثنائياً ولكنه غير مفاجئ بالنظر إلى أن المجموعة السكانية التي تستهدفها علامتنا هي الفئة الأكبر في هذه المنطقة. وفي ظل النجاح الباهر الذي حققناه في هذا العام وحسب، يسرنا أن نطلق جهاز HONOR 10 Lite الذي يوفر أفضل المزايا والمواصفات بسعر لا يصدق، إلى جانب تمتعه بتصميم جميل يمكّن المستخدمين من عيش تجربة رفيعة للأجهزة المحمولة. ولا يسعنا الانتظار لنشهد رد فعل محبينا."

سيتوفر هاتف HONOR 10 Lite في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اعتباراً من 20 ديسمبر 2018. يبلغ سعر الهاتف 749 ريالا سعوديا في المملكة العربية السعودية ويتوفر في كل من مكتبة جرير وإكسترا واللولو ومتاجر الهواتف الأخرى. أما في الإمارات فيبلغ سعر الهاتف 799 درهما إماراتيا ويتوفر لدى كارفور وأكسيوم واللولو وجامبو وإي ماكس وجولي شيك وشرف دي جي وكيه إم تريدينغ ومتاجر الهواتف المحمولة في الإمارات.