سمّاعات رياضية من سوني تعمل في الماء

المصدر: دبي - البيان

تتيح سمّاعات الرأس الرياضية WF-SP900 الجديدة من سوني ميزة الاستماع إلى الموسيقى خلال السباحة في حوض السباحة أو في البحر على عمق يصل إلى مترَين، وهذه ميزة ممتازة في حال أردت السباحة بدون أيّ قيود قد تفرض عليك اللجوء إلى جهاز إضافي لتشغيل الموسيقى. ونظراً إلى أنّها مقاومة للماء، يمكن بالتالي غسلها وتنظيفها بعد التمرين.

وبفضل تصنيف IP6X، تتميّز السمّاعات بأنها مقاوِمة للغبار أيضاً، ممّا يجعل منها شريكاً رياضياً ممتازاً مع درجة عالية من المتانة. كما تتميّز السمّاعات بنظام تشغيل سهل يعمل باللمس أو بواسطة الأزرار، مع ميزة تكنولوجيا اتصالات المجال القريب NFC للإقران السهل، وميزة تشغيل تطبيقَي مساعد «غوغل» و«سيري» لدى وصلها بالهاتف الذكي.