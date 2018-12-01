المنصّات الرقمية وسيلة للاحتفاء بمعاني اليوم الوطني

المصدر: دبي ـ وائل اللبابيدي

أكّد مصممو ومطورو تطبيقات ذكية إماراتيون أهمية استذكار المعاني الكبيرة التي تحملها احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ودمجها في تصاميم ذكية تعكس التراث الإماراتي والإنجازات التي حققها الآباء المؤسسون، مشيرين إلى أن تلك المعاني هي ركيزة النهضة التكنولوجية والإبداعية التي يعيشها الشباب المواطن اليوم للانطلاق نحو مستقبل مشرق تتحول فيه التحديات إلى فرص وإنجازات، وأن تحوّل الإمارات لمنصة رئيسية في المنطقة لتطوير التطبيقات والمحتويات الذكية والمبتكرة هي إحدى ثمار مسيرة الاتحاد.

وينتمي مطورو التطبيقات لمجتمع ناشئ طموح يضم مجموعة من المصممين الإماراتيين الشباب والشابات، بدأت ملامحه في التشكّل من خلال انتشار تصميماتهم وتطبيقاتهم الذكية التي تقدّم حلولاً مبتكرة لدعم كل جانب من جوانب حياتنا في الإمارات بداية من تطبيقات الخدمات اللوجستية والتسوق وحتى الألعاب والمرافق، صُممت جميعها في الإمارات.

ويؤكد هؤلاء ضرورة الاحتفال بتاريخ الإمارات ووحدة الدولة والتطلع نحو المستقبل للاستفادة من التأثير الذي تحدثه الإمارات اليوم في مختلف القطاعات والدعم الذي تقدمه للأفراد من مختلف الفئات كالمصممين والمصورين ومطوري التطبيقات وغيرهم الكثير ممن كانوا مثالاً لمعنى الانتماء لهذا البلد وعبروا عن امتنانهم له من خلال تأسيس أعمالهم الإبداعية على أرض هذا الوطن.

وتقول عفراء المهيري، مطورة تطبيق «أبطال اليولة»: «إن الإمارات هي وطني ومستقبلي. ولقد طورت تطبيق أبطال اليولة ليعكس تراث دولتنا الحبيبة بطريقة تعليمية وترفيهية.

وليعزز من الهوية الوطنية لدى الأجيال الشابة. وبعد نشره، أثار التطبيق حواراً إيجابياً بين الناس حول أوجه القوة والضعف وسمات المواطن الإماراتي. إنني أشعر بالفخر لأنني استطعت تحويل فكرة إلى عمل يبرز تراث بلدي بطريقة مبتكرة وحققت ما تدعو إليه الدولة لدعم الابتكار والمبتكرين».

وقدمّت المهيري في اليوم الوطني نصيحة للجيل القادم من المطورين قائلة: «فكّر دائماً بطريقة إيجابية وطبّق فكرتك حتى إذا كانت بسيطة ثم اعمل على تطويرها. كُن قائداً ولا تحاول تقليد الآخرين لأن عملك هكذا لن يكون فريداً من نوعه. دولتنا الحبيبة الإمارات تشجع الناس دائماً على اتباع أحلامهم ورفع سقف طموحاتهم، وبلوغ أهدافهم، لذا لا تسمح لأحد بالوقوف في طريق طموحك وقم استعرض ابتكاراتك».

استكشاف

وقالت فاخرة المنصوري، مصممة الألعاب الإماراتية ومؤسسة شركة Hybrid Humans Game Studio: «أعتقد أن لعبتينا وهما «فالكون فالي» Falcon Valley و«باي باي شيب» Bye Bye Sheep هما وسيلة للاحتفاء بثقافتنا من خلال المنصات الرقمية.

ويتمثل هدفنا في تصميم تجارب يشعر الناس بالانتماء إليها على مستوى معين، وتمثل جزءاً من حياتهم. ونأمل أن تقربهم من مجتمعهم وتشعل فضولهم لاستكشاف ثقافة وتاريخ الإمارات من خلال تلك الوسائل».

وفيما يلي قائمة من التطبيقات الذكية المختلفة المتاحة على «آبل ستور» App Store، التي تم تصميمها في الإمارات:

الخدمات

MrUsta: لا تحتاج لقضاء ساعات في البحث لمعرفة مقدم الخدمة الأفضل الذي يمكنه أداء وظيفة بسيطة بكفاءة في منزلك. يقدم MrUsta أكثر من 350 نوعاً من الخدمات بداية من خدمات تكييف الهواء، والطلاء، وتصليح الأدوات الكهربائية، وحتى التصميم الداخلي وتنسيق الحدائق.

Seez: إذا كنت تبحث عن سيارة جديدة، يبحث تطبيق Seez في مواقع السيارات في جميع أنحاء البلد للعثور على سيارات جديدة أو مستعملة معروضة للبيع، ويتفاوض مع البائعين ليمنحك أسعاراً أقل. ما عليك سوى التقاط صورة لسيارة تعجبك وسيخبرك التطبيق بكل شئ عنها، وسعر السوق العادل لها الذي يجب أن تشتريها أو تبيعها مقابله، وكذلك القيمة التي ستخسرها بمرور الوقت.

خدمات التوصيل

طلبات: في الأيام التي لا تشعر فيها برغبة في الطهي، سيحل تطبيق طلبات الأمر، فهم سيوصلون وجبتك المفضلة من مطعمك المفضل مباشرة من شاشتك.

Fetchr: هو تطبيق توصيل بحسب الطلب يستخدم هاتفك المتحرك باعتباره عنوانك. ويعني هذا أنك لن تتلقى المزيد من المكالمات الهاتفية المزعجة التي تسأل عن الطريق. ما عليك سوى مشاركة موقعك وسنقوم بتوصيل طلبك مهما كان وأينما كنت.

الجمال والموضة

The Luxury Closet: يوصّلك تطبيق The Luxury Closet بعلاماتك التجارية المفضلة ويسمح لك باستكشاف العلامات التجارية المستعملة أو شرائها أو بيعها، ليضع بين يديك مجموعة كبيرة من العلامات التجارية الحصرية بداية من لوي فيتون وحتى شانيل وغوتشي، لتواكب الموضة في كل موسم.

الألعاب

Bye Bye Sheep: هي لعبة يومية ممتعة تتمثل فكرتها في توجيه قطيع الأغنام الخاص بك لمربعات من الحشائش وتجنب الجزار المتوحش والسكاكين العملاقة والصخور المتدحرجة! عليك الوصول إلى أعلى المنصات ولكن احترس من البيئة المحيطة بك للنجاة.

اليولة: اليولة هي لعبة «آركيد» Arcade مستوحاة من الرقصة الإماراتية التقليدية الشهيرة. العب بشخصية أحد الأبطال الخمسة واستعرض أفضل حركاتك أثناء تجميع العملات. ويمكنك حتى الرقص في أحد الملاعب الثلاثة المستوحاة من أماكن حقيقية في الإمارات.

Drift Wars: لعبة مصممة لمحبي الإثارة. استعد للمغامرة بانحراف أقوى السيارات بسرعتها القصوى، وزد من سرعة الإطارات حتى أقصى حدودها عن طريق أداء حركات مثيرة وجنونية لتحقيق نتائج متميزة.