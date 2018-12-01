مكبرات صوت للحفلات من «إل جي»

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة إل جي مؤخراً طرازاً جديداً من نظم مكبرات صوت الحفلات الحائزة الجوائز التي تنتجها، وهو نظام الصوت الذي يحمل رقم الطراز أوكي 99 (OK99)، لينضم إلى نظم إل جي الصوتية المتفوقة المصممة لتضفي بهجة أكبر على أعياد نهاية العام وحفلاته المرتقبة.

ويمتاز تصميم الطراز الجديد بمتانة عالية وسهولة نقل فائقة من خلال تضمنه عجلات ومقابض خاصة تسهل إمساكه بيد واحدة، لتتمكن من الاستمتاع بالموسيقى والمرح في الحفلات والمناسبات أينما حللت وارتحلت. ويتضمن الجهاز كل ما تحتاجه مدمجاً في نظام صوتي واحد، فهو يصدح بصوت تصل قوته إلى 1800 واط. كما تتمتع مكبرات صوت الترددات الحادة فيه، بطبقات كربونية تعكس الأضواء المتلألئة.