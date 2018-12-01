أصغر كاميرا مدمجة في العالم

المصدر: دبي ـ البيان

تتميز كاميرا DSC-HX99 الجديدة من سوني بأنها صاحبة أصغر هيكل مدمج في العالم مع نطاق تقريب متنوّع من 24 مم وحتى 720 مم لصور قريبة فائقة الجودة، مع تصوير فيديو بوضوح 4K.

كما تمّ تجهيز الكاميرا بمحرّك معالجة الصور BIONZ X والمقترن مع تكامل أمامي واسع النطاق LSI يعزّز سرعة التصوير المتواصل حتّى 10 إطارات في الثانية ويصل كحدّ أقصى إلى 155 صورة، مع القدرة على تصوير بصيغة RAW مع أعلى معايير أيزو ISO6400 مما يلغي كلّ صعوبات التصوير في ظروف إضاءة منخفضة. وتتميّز كاميرا HX99 بمقبض مطوّر يمنح المصوّرين تحكّماً إضافياً. وثباتاً معززاً أثناء التصوير، ما يجعلها رفيق التصوير الأسهل خلال الرحلات.