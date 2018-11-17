«هواوي» تعتزم افتتاح 6 متاجر جديدة في الإمارات

قال ديفيد وانغ، مدير مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في دولة الإمارات إن الشركة تنوي فتح ستة متاجر جديدة في إمارات الدولة خلال الأشهر الستة المقبلة، ليصل إجمالي عدد متاجر الشركة الصينية إلى تسعة.

مشيراً إلى أن المتاجر الجديدة ستحمل جميعها مفهوم «التجزئة المفتوح» الذي يسمح للمتسوقين بمساحة أكبر من حرية تجربة المنتجات عن قرب، والذي أصبح علامة فارقة لجميع متاجر هواوي في العالم.

وأضاف وانغ على هامش افتتاح إطلاق الشركة متجرها الجديد في مول الإمارات أول من أمس والذي يمنح المتسوقين فرصة تجربة أحدث ابتكاراتها التقنية واستكشافها في بيئة مستقبلية مريحة مستوحاة من الطبيعة، أن حصة الشركة في سوق هواتف «أندرويد» الفاخرة في الدولة هي من ضمن الأكبر في الدولة.

مشيراً إلى نمو مبيعات الشركة من الهواتف في الإمارات بنهاية سبتمبر الحالي بنسبة أكثر من 100% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف وانغ أن افتتاح المتجر الجديد يعكس توقعات هواوي الإيجابية لنمو أعمالها، ويأتي مباشرة في أعقاب النجاح الكبير الذي حققته بإطلاق سلسلة هواتفها الذكية «ميت 20» HUAWEI Mate 20 مؤخراً في الإمارات.

بالإضافة إلى أنه يسبق إعادة افتتاح «متجر تجربة هواوي» الأول في الإمارات في دبي مول يوم 22 نوفمبر المقبل، لافتاً إلى أن حوالي 80% من المنتجات التي يحملها المتجر وعددها حوالي 80 تتمتع بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

أفضل التقنيات

وأضاف: «نفخر أننا نسهم في إضافة لون جديد إلى مشهد البيع بالتجزئة في الإمارات من خلال افتتاح متجر التجربة الرائد في مول الإمارات وقبله في مردف سيتي سنتر، ثم إعادة افتتاح متجر تجربة هواوي في دبي مول بهدف منح المتسوقين أفضل التقنيات والمنتجات فائقة الجودة المقترنة بخدمات دعم مميزة بهدف ابتكار أساليب تحقق لهم أكبر المنافع من البقاء على اتصال.

ويقيني أن سلسلة متاجر تجربة هواوي في جميع أنحاء دولة الإمارات تعيد صياغة نموذج جديد مبتكر لتجربة الشراء من متاجر التجزئة ببرامج تعزز حياتهم الذكية وتوفر سبلاً ممتازة لعملاء هواوي الحاليين والجدد لتجربة أحدث ابتكاراتنا التقنية».

وستوفر هواوي لزوار متجرها الجديد للبيع بالتجزئة في مول الإمارات أحدث سلاسل هواتفها المميزة، ويشمل ذلك سلسلة هواتف»ميت 20«، ومن ضمنها»ميت 20 برو«الذي نفدت كميات الحجز المسبق له المخصصة للإمارات نتيجة تلقي الشركة طلباً غير مسبوق على شرائه، بالإضافة إلى نسخة»بورش ديزاين» ديسمبر المقبل.