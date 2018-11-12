هذا هو تاريخ إطلاق سامسونغ لهاتفها القابل للطي

المصدر: يونهاب

ذكر رئيس مشاريع IM لشركة سامسونغ للالكترونيات "غو دونغ-جين" الجمعة أن شركته ستطرح هاتفا ذكيا قابلا للطي حتى النصف الاول من العام القادم، وان الدفعة الاولى من الانتاج ستكون أكثر من مليون وحدة على الاقل.

وجاء تعليق غو ردا على السؤال حول الجدول الزمني لطرح الهاتف القابل للطي في ندوة صحفية عقدها في سان فرانسسكو، وقال "لا يمكن تحديد الموعد بالضبط، غير إن العدد متوقع للانتاج الاولي سيكون بحدود مليون وحدة، ويمكن زيادة الانتاج حسب استجابة الاسواق".

يشار الى أن شركة سامسونغ نالت اقبالا في داخل وخارج كوريا في فعالية كشف النقاب عن الهاتف وتفاصيله بعرض الشاشة وتقنية تداخل المستخدم للهاتف القابل للطي في مؤتمر انعقد يوم السابع من الشهر، باعتباره حدثا ثوريا في مجال الترويج للهواتف الذكية.

ولم تكشف سامسونغ النقاب عن تفاصيل أخرى متصلة بسمك ووزن وقوة البطارية والتصميم الحقيقي للهاتف، حيث ظهرت صورة الهاتف تحت غلاف اسود اللون، وفي هذه الاثناء يقول مراقبون إن الهاتف القابل للطي يتطلب وصول تقنياته الى مستوى هواتف الشركة الرئيسة من نواحي سمك ووزن وقوة البطارية مراعية لراحة المستخدم.

وأكد "غو" أن فعالية كشف النقاب عن الهاتف القابل للطي يعني وصول سامسونغ الى مستوى انتاج تجاري لهذا الهاتف، حيث تمكنت الشركة من حل العديد من المصاعب التقنية مثل اخفاء خط يظهر منتصف الشاشة عند فتح الجهاز القابل للطي وهو خط يقع بمنقطة ثني الجهاز، والان تبقى لها حل مسألة تقنية أخرى تتعلق بمميزات التواصل بين المستخدم والجهاز(UI) "