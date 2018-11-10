«بيكزبي» تعزّز تجربة المستهلكين بالذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

كشفت «سامسونغ» للإلكترونيات خلال مؤتمر سامسونغ للمطورين 2018 في سان فرانسيسكو الأسبوع الماضي عن تحديثها المرتقب لمنصة «بيكزبي» Bixby التي ستمكن المطورين من ابتكار منتجات وخدمات متنوعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي أكثر تفاعلية وشخصية ومفيدة للمستهلكين.

كما قامت العلامة بإطلاق برنامج Bixby Developer Studio لتوسيع نطاق الخدمات التي تدعمها منصة «بيكزبي» وتسهيل عمل المطورين، عبر توفير مجموعة من البرامج والتطبيقات لتعزيز القدرات الذكية للعديد من الخدمات والأجهزة. وسيكون بمقدور المطورين إنشاء Bixby Capsules، وهي عبارة عن ميزات أو خدمات مخصصة لـ «بيكزبي»، وتسهيل الحصول عليها من قبل المستهلكين فيBixby Marketplace، كما ستوسع سامسونغ المنصة لتشمل خمس لغات جديدة في الأشهر المقبلة.