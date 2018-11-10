«بوكيت فوتو سناب» كاميرا وطابعة فورية بآن واحد

المصدر: دبي ـ البيان

على الرغم من انتشار الكاميرات الرقمية والهواتف المزودة بكاميرات قوية، ما زال كثير من عشاق التصوير الفوتوغرافي يفضلون الإحساس الجميل الذي تولده مشاهدة الصور المطبوعة وتبادلها.

وتمثل الكاميرا الجديدة بي سي 389 بوكيت فوتو سناب (PC389 Pocket Photo Snap) من «إل جي» كاميرا وطابعة فورية نقالة لتقدم أسلوبًا سهلًا لالتقاط الذكريات.

فهي تتمتع بسهولة الاستخدام وتوفير إمكانية المشاركة وإمكانيات التحكم بفضل إعداداتها الواسعة ومزاياها الجذابة والقدرة على إنتاج صور بالأبيض والأسود لتكون رفيقًا مناسبًا لاستخدامها مع الأجهزة الجوالة في مختلف أنحاء المنطقة. فصورتها أكبر بنسبة 50% من كاميرا بولارويد التقليدية بقياس 1.8 × 2.4 بوصة. ومع هذا تبقى صغيرة الحجم إلى درجة يسهل حملها في الجيب.