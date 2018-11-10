«ويرلبول» تطلق حملة لسد فجوة التكنولوجيا بين الأجيال

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة «ويرلبول» حملة #تكنولوجيا_بلا_حدود، بالتعاون مع جامعة زايد، ومركز سعادة كبار المواطنين في دبي التابع لهيئة الصحة بدبي في مبادرة تعد الأولى من نوعها لسد فجوة التكنولوجيا الآخذة في الاتساع في المنطقة وتيسير استخدام منصات التكنولوجيا بين الأجيال، وتعزيز التفاعل والتواصل بين الأجيال الأصغر والأكبر سنًا.

وقام الطلبة في حرم جامعة زايد بدبي، بمساعدة الآباء من كبار المواطنين على إدراك فوائد استخدام التكنولوجيا، وشرحوا لهم خطوات استخدام العديد من التطبيقات الشائعة على الإنترنت. وتمكن البعض من كبار المواطنين بالفعل من التواصل مع أصدقائهم المقربين عبر تلك التطبيقات، وهو ما ساهم كذلك في منح الطلبة فهماً أوسع حول التحديات، التي تعيق استخدام التكنولوجيا في أوساط مجتمع كبار المواطنين.