ماسحات ضوئية توفّر النفقات التشغيلية

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت (باناسونيك) مؤخراً جهازي مسح ضوئي في الشرق الأوسط من طراز KV-N1058X وKV-S1037X، واللذين يقدمان أداءً متفوقاً وكفاءة عالية السرعة وسهولة في الاستخدام، بالإضافة إلى تقنية واي-فاي مدمجة ووظائف الشبكات المصممة لتوفير المساحة والنفقات التشغيلية.

وتناسب هذه الماسحات الضوئية القابلة للاتصال بشبكات الشركات من جميع الأحجام، وتضمن إمكانيات تصوير قوية وتمكّن المستخدمين من تحويل المستندات الورقية إلى ملفات رقمية لحفظ السجلات بطريقة فعالة ومنظمة.

كما تسمح لمالكي الشركات، بفضل إمكانية الاتصال بالإنترنت اللاسلكي وخصائص الشبكات المدمجة الأخرى، أن يقوموا بمسح مستنداتهم الورقية إلى خدمة بروتوكول نقل الملفات مباشرة أو المجلدات المشتركة عبر الشبكة أو البريد الإلكتروني دون الاضطرار للاستعانة بجهاز الحاسوب.