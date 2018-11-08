بالفيديو.. سامسونغ تكشف عن شاشة هاتف قابل للطي

المصدر: يونهاب

كشفت شركة سامسونغ للإلكترونيات عن شاشة عرض خاصة بهاتف قابل للطي إضافة إلى استخدامه مميزات واجهة المستخدم (UI) خلال الدورة الخامسة لمؤتمر مطوري سامسونغ (SDC) يوم أول امس الثلاثاء في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية.

وشارك في هذا المؤتمر، الذي سيستمر حتى اليوم، حوالي 5 آلاف من المطورين وشركاء الخدمة من جميع أرجاء العالم، الأمر الذي يظهر الاهتمام العالمي الكبير بأجهزة سامسونغ مثل الهاتف القابل للطي ومساعد "بيكسبي" الافتراضي.

وقال كو دونغ-جين، الرئيس التنفيذي لشركة سامسونغ للإلكترونيات لأعمال الهاتف المحمول خلال المؤتمر، إن الشركة تقود تطوير الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مضيفا أنها ستقدم قيمة جديدة لعملائها في مجال الهاتف المحمول من خلال تطوير منصة جديدة مع مطوريها في العالم.

وخلال المؤتمر، عرضت سامسونغ للإلكترونيات شاشة عرض مرنة خاصة بهاتف قابل للطي، إلا أنها لم تكشف عن نمودج تجريبي لهاتفها القابل للطي.

وأكدت على أن هاتفها القابل للطي سيقدم تجربة تعدد المهام، مضيفة أنه يمكن استخدام 3 تطبيقات في الوقت نفسه عبر شاشة العرض الجديدة.

وكشفت سامسونغ للإلكترونيات أيضا عن واجهة المستخدم للجيل القادم "وان يو أي (One UI)".

ومن المتوقع أن تقدم "وان يو أي" لسلسلة هواتف جالاكسي إس 9 وجالاكسي نوت 9 في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وغيرهما مع نظام التشغيل "أندرويد 8.0 باي بيتا" قبل انطلاقها الرسمي في شهر يناير المقبل.